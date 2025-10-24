PSG e Esporte, Saúde e Lazer avançam em jogos equilibrados

Em partidas bem equilibradas, PSG e Esporte, Saúde e Lazer conquistaram nesta quinta, 23, no Florestinha, as classificações para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-15.

O PSG bateu o Grêmio Xapuriense por 2 a 1 e o Esporte, Saúde e Lazer derrotou o Vila Acre por 3 a 2.

Partida isolada

Acre Esporte e Flamenguinho fazem um confronto isolado, a partir das 15h30, no Florestinha, e quem vencer conquista uma vaga nas quartas do Sub-15.

Relacionado

Comentários