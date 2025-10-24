MPAC denuncia vereador do Acre por importunação sexual e perseguição a três mulheres

Promotoria aponta crimes cometidos entre 2019 e 2025 e pede indenização de R$ 100 mil por danos morais; vítimas desenvolveram crises de ansiedade e precisaram de tratamento**

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) ofereceu denúncia contra um vereador de Acrelândia pelos crimes de importunação sexual, perseguição e violência psicológica contra três mulheres. Segundo a Promotoria de Justiça Criminal, os crimes ocorreram entre 2019 e 2025, com o parlamentar enviando mensagens sexuais não consentidas, perseguindo e constrangendo as vítimas tanto nas redes sociais quanto em espaço público.

O MPAC comprovou através de relatório do Centro de Atendimento à Vítima (CAV) que as condutas do denunciado causaram danos emocionais graves às vítimas, incluindo crises de ansiedade, insônia e necessidade de acompanhamento psicológico com uso de medicação. Na denúncia, o MP requer o recebimento da ação penal, citação do vereador para defesa e fixação de reparação por danos morais no valor mínimo de R$ 100 mil.

