Dois jogos marcam o início da 2ª fase do Campeonato Estadual

Duas partidas marcam nesta sexta, 24, a partir das 16 horas, no Tonicão, a abertura da segunda fase do Campeonato Estadual Sub-17. Rio Branco e Sena Madureira disputam o primeiro jogo e no segundo confronto o São Francisco enfrenta o Vasco.

Duelos sem vantagem

As equipes entram para os jogos eliminatórios sem vantagem e por isso se as partidas terminarem empatadas, os classificados serão definidos nas cobranças de penalidades.

Primeiras partidas

O estádio Antônio Aquino (Tonicão) recebe as primeiras partidas após a troca do gramado. Esse será o primeiro teste para avaliar a qualidade do trabalho.

