Fox Milan e GW Esporte vencem na Copa Acre Soçaite

As equipes do Fox Milan e do GW Esporte conquistaram vitórias importantes nessa quinta, 24, na quadra da Getúlio Vargas, pela segunda fase da Copa Acre de Futebol Soçaite.

O Fox Milan venceu o Estação Vip por 4 a 1 e o GW Esporte bateu o Banglop por 7 a 1.

“Teremos mais dois jogos pela segunda fase e na sequência vamos iniciar a fase de grupos da competição. Vamos ter jogos ainda mais decisivos para definir quem fica com título”, declarou o vice-presidente da Federação Acreana de Futebol Soçaite 7(FAF7S), Wellington Cabeça.

