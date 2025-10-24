Cotidiano
Governo do Acre lança edital do Festival Estudantil “Vozes na Rede”
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE) lançou nesta sexta-feira, 24, o edital da 1ª edição do Festival Estudantil “Vozes na Rede”, iniciativa voltada para estudantes do ensino médio da rede pública estadual. O evento acontecerá entre 24 de outubro e 12 de dezembro de 2025, com etapas municipais, regionais e uma grande final em Rio Branco, no Centro de Convenções da Ufac.
O festival tem como objetivo incentivar a expressão artística, revelar talentos musicais e integrar cultura e educação, fortalecendo o protagonismo juvenil e o uso criativo das plataformas digitais. Os participantes deverão interpretar canções já conhecidas, em vídeos gravados no estilo “a capela”, sem acompanhamento instrumental.
Segundo o edital, a competição será dividida em quatro etapas: municipal (online), votação popular digital, semifinais regionais presenciais e final estadual. A votação popular ocorrerá nas plataformas oficiais da SEE, e a seleção técnica ficará a cargo de uma comissão julgadora com base em critérios como afinação, interpretação, presença cênica, criatividade e adequação ao estilo.
As semifinais regionais estão programadas para ocorrer entre os dias 24 de novembro e 5 de dezembro, contemplando todas as regionais do Acre, Baixo Acre, Alto Acre, Purus, Tarauacá/Envira e Juruá. A grande final será no dia 12 de dezembro, em Rio Branco, com transmissão ao vivo.
A premiação totaliza R$ 19,5 mil, distribuídos entre os vencedores: 1º lugar: R$ 10.000,00; 2º lugar: R$ 5.000,00; 3º lugar: R$ 2.500,00 e Prêmio de voto popular: R$ 2.000,00.
As inscrições estarão abertas de 29 de outubro a 5 de novembro, por meio de formulário disponível no site da SEE. Os vídeos inscritos passarão por uma triagem técnica antes da publicação para votação popular.

PSG e Esporte, Saúde e Lazer avançam em jogos equilibrados
Em partidas bem equilibradas, PSG e Esporte, Saúde e Lazer conquistaram nesta quinta, 23, no Florestinha, as classificações para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-15.
O PSG bateu o Grêmio Xapuriense por 2 a 1 e o Esporte, Saúde e Lazer derrotou o Vila Acre por 3 a 2.
Partida isolada
Acre Esporte e Flamenguinho fazem um confronto isolado, a partir das 15h30, no Florestinha, e quem vencer conquista uma vaga nas quartas do Sub-15.

Waleska Sousa perde para Sandra Lavado por decisão dividida no FFC 97
Waleska Sousa foi derrotada pela peruana Sandra Lavado por decisão dividida dos juízes nessa quinta, 23, em Santiago de Surco, no Peru, em um duelo válido pelo FFC 97. A acreana fez uma luta muito equilibrada e mostrou evolução em um confronto duríssimo.
“O resultado poderia ter sido diferente, mas não adianta ficar lamentando. Agora é retornar ao Brasil e voltar aos treinamentos mirando os próximos desafios. O desempenho na luta certamente vai me trazer outros combates e isso é importante”, declarou Waleska Sousa.
Agradeceu aos patrocinadores
Waleska Sousa fez questão de agradecer aos patrocinadores depois de mais uma grande luta: Miragina, Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer, Daniel Coach, Teacher Joe, Cissa, Kimonos Honra, Toff, Bruno Psicólogo, Dr. Luiz Pablos, Jean Nutri, War Garden, Nikkyo Rash, Diego Bala e Oliveira Store.

Dois jogos marcam o início da 2ª fase do Campeonato Estadual
Duas partidas marcam nesta sexta, 24, a partir das 16 horas, no Tonicão, a abertura da segunda fase do Campeonato Estadual Sub-17. Rio Branco e Sena Madureira disputam o primeiro jogo e no segundo confronto o São Francisco enfrenta o Vasco.
Duelos sem vantagem
As equipes entram para os jogos eliminatórios sem vantagem e por isso se as partidas terminarem empatadas, os classificados serão definidos nas cobranças de penalidades.
Primeiras partidas
O estádio Antônio Aquino (Tonicão) recebe as primeiras partidas após a troca do gramado. Esse será o primeiro teste para avaliar a qualidade do trabalho.
