Governo do Acre lança edital do Festival Estudantil “Vozes na Rede”

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE) lançou nesta sexta-feira, 24, o edital da 1ª edição do Festival Estudantil “Vozes na Rede”, iniciativa voltada para estudantes do ensino médio da rede pública estadual. O evento acontecerá entre 24 de outubro e 12 de dezembro de 2025, com etapas municipais, regionais e uma grande final em Rio Branco, no Centro de Convenções da Ufac.

O festival tem como objetivo incentivar a expressão artística, revelar talentos musicais e integrar cultura e educação, fortalecendo o protagonismo juvenil e o uso criativo das plataformas digitais. Os participantes deverão interpretar canções já conhecidas, em vídeos gravados no estilo “a capela”, sem acompanhamento instrumental.

Segundo o edital, a competição será dividida em quatro etapas: municipal (online), votação popular digital, semifinais regionais presenciais e final estadual. A votação popular ocorrerá nas plataformas oficiais da SEE, e a seleção técnica ficará a cargo de uma comissão julgadora com base em critérios como afinação, interpretação, presença cênica, criatividade e adequação ao estilo.

As semifinais regionais estão programadas para ocorrer entre os dias 24 de novembro e 5 de dezembro, contemplando todas as regionais do Acre, Baixo Acre, Alto Acre, Purus, Tarauacá/Envira e Juruá. A grande final será no dia 12 de dezembro, em Rio Branco, com transmissão ao vivo.

A premiação totaliza R$ 19,5 mil, distribuídos entre os vencedores: 1º lugar: R$ 10.000,00; 2º lugar: R$ 5.000,00; 3º lugar: R$ 2.500,00 e Prêmio de voto popular: R$ 2.000,00.

As inscrições estarão abertas de 29 de outubro a 5 de novembro, por meio de formulário disponível no site da SEE. Os vídeos inscritos passarão por uma triagem técnica antes da publicação para votação popular.

