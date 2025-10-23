Waleska Sousa enfrenta Sandra Lavado no UFC Fight no Peru

Um grande desafio. A acreana Waleska Sousa enfrenta a peruana Sandra Lavado no UFC Fight nesta quinta, 23, em Santiago de Surco, no Peru.

“Chego muito preparada para esse duelo. Essa é a luta mais importante da minha carreira e vou enfrentar uma adversária com passagem por grandes eventos. Vai ser uma grande luta”, declarou a lutadora acreana.

Sem tensão

Waleska Sousa e Sandra Lavado fizeram uma encarada sem tensão nesta quarta. Contudo, ficou visível a maior altura da peruana e, talvez, levar a luta para o chão com jiu-jitsu pode ser a chave para um resultado expressivo de Waleska Sousa.

Apoios importantes

Waleska Sousa conta com apoios importantes: Miragina, Daniel Coach, Teacher Joe, Cissa, Kimonos Honra, Toff, Bruno Psicólogo, Dr. Luiz Pablos, Jean Nutri, War Garden, Nikkyo Rash, Diego Bala e Oliveira Store.

