Waleska Sousa enfrenta Sandra Lavado no UFC Fight no Peru
Um grande desafio. A acreana Waleska Sousa enfrenta a peruana Sandra Lavado no UFC Fight nesta quinta, 23, em Santiago de Surco, no Peru.
“Chego muito preparada para esse duelo. Essa é a luta mais importante da minha carreira e vou enfrentar uma adversária com passagem por grandes eventos. Vai ser uma grande luta”, declarou a lutadora acreana.
Sem tensão
Waleska Sousa e Sandra Lavado fizeram uma encarada sem tensão nesta quarta. Contudo, ficou visível a maior altura da peruana e, talvez, levar a luta para o chão com jiu-jitsu pode ser a chave para um resultado expressivo de Waleska Sousa.
Apoios importantes
Waleska Sousa conta com apoios importantes: Miragina, Daniel Coach, Teacher Joe, Cissa, Kimonos Honra, Toff, Bruno Psicólogo, Dr. Luiz Pablos, Jean Nutri, War Garden, Nikkyo Rash, Diego Bala e Oliveira Store.
Santa Cruz perde para o IAPE e é eliminado da Copa Brasil
FAC fecha o Campeonato Estadual Velocidade no domingo
A Federação Acreana de Ciclismo (FAC) programou para domingo, 26, a partir das 7h30, na Amadeo Barbosa, o fechamento do Campeonato Estadual de Velocidade. Os ciclistas irão disputar a 4ª etapa contrarrelógio e em seguida o desafio será a prova de circuito, a última da temporada.
Disputas na Elite
As disputas na categoria Elite na última etapa devem ser empolgantes.
No feminino, Alannis Victoria(Viking) lidera somando 52 pontos. Fernanda Souza marcou 45, em segundo, e Letícia Macedo(Viking) é a 3º com 40.
Antônio Frota(Time Honda) é líder, no masculino, com 54 pontos. Gabriel Schroeder(Mega Giro) tem 50 e Kellynton Azevedo(Mega Giro) soma 47 em 3º.
João Hassen acerta com Luverdense e vai jogar Estadual do Mato Grosso
O meia João Hassen, um dos destaques do Santa Cruz na conquista do Estadual da 2ª Divisão, é o novo reforço do Luverdense, do Mato Grosso. O acreano acertou visando à disputa do Campeonato Estadual com possibilidade de renovação para o Campeonato Brasileiro da Série D.
“Os dirigentes do Luverdense fizeram uma excelente proposta para o meu empresário (Tarcísio Pugliese) e resolvemos aceitar esse desafio. Estou bastante motivado para atuar no futebol do Mato Grosso”, declarou João Hassen.
Apresentação nesta quarta
João Hassen apresenta-se nesta quarta, 22, em Lucas do Rio Verde, e inicia os treinamentos.
“Recebi a programação e vamos trabalhar muito forte para o Estadual. O Luverdense tem objetivos bem definidos para a temporada de 2026”, declarou o meia acreano.
