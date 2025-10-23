Copa Norte de Futsal com duelos semifinais definidas

Grêmio Parque 10, do Amazonas, e Sartore, do Amapá, e Abílio Nery, do Amazonas, contra o Fluminense da Bahia. Essas são as semifinais da 17ª edição da Copa Norte de Futsal. As partidas serão disputadas na sexta, 24, a partir das 18 horas, no ginásio do Sesc.

Grupo 1

As equipes chegaram para os jogos de definição do grupo 1 com Fluminense da Bahia e Grêmio Parque 10 classificados. No duelo entre os dois times, o Grêmio Parque 10 venceu por 4 a 0 e ficou em 1º somando 9 pontos. O Fluminense terminou em 2º com 6.

No duelo dos eliminados, o Náutico Sangue de Boi goleou o Café com Leite/Porto Acre por 10 a 2.

Grupo 2

No grupo 2, o Abílio Nery venceu o Sartore por 4 a 1 e ficou com a 1ª colocação com 7 pontos. O Vivaz precisava vencer o eliminado Corinthians para ser o segundo e garantir uma vaga na semifinal. Contudo, a partida terminou empatada por 3 a 3 e o Sartore mesmo perdendo acabou na 2ª colocação somando 4 pontos.

Um detalhe: O Vivaz abriu 3 a 0 contra o Corinthians e acabou cedendo o empate e foi eliminado invicto no torneio.

