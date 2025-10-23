Conecte-se conosco

Copa Norte de Futsal com duelos semifinais definidas

Publicado

4 horas atrás

Foto João Valente: Fluminense da Bahia e Grêmio Parque 10 fizeram um duelo de classificados

Grêmio Parque 10, do Amazonas, e Sartore, do Amapá, e Abílio Nery, do Amazonas, contra o Fluminense da Bahia. Essas são as semifinais da 17ª edição da Copa Norte de Futsal. As partidas serão disputadas na sexta, 24, a partir das 18 horas, no ginásio do Sesc.

Grupo 1

As equipes chegaram para os jogos de definição do grupo 1 com Fluminense da Bahia e Grêmio Parque 10 classificados. No duelo entre os dois times, o Grêmio Parque 10 venceu por 4 a 0 e ficou em 1º somando 9 pontos. O Fluminense terminou em 2º com 6.

No duelo dos eliminados, o Náutico Sangue de Boi goleou o Café com Leite/Porto Acre por 10 a 2.

Grupo 2

No grupo 2, o Abílio Nery venceu o Sartore por 4 a 1 e ficou com a 1ª colocação com 7 pontos. O Vivaz precisava vencer o eliminado Corinthians para ser o segundo e garantir uma vaga na semifinal. Contudo, a partida terminou empatada por 3 a 3 e o Sartore mesmo perdendo acabou na 2ª colocação somando 4 pontos.

Um detalhe: O Vivaz abriu 3 a 0 contra o Corinthians e acabou cedendo o empate e foi eliminado invicto no torneio.

Acre sofre surto de dengue com mais de 26 mil notificações; 14 cidades estão em alerta máximo

Publicado

2 horas atrás

23 de outubro de 2025

Por

Capital Rio Branco integra a lista de municípios com alta incidência da doença; estado já contabiliza 7 mil casos confirmados em 2025

Do total, 7.120 casos foram confirmados, 18.488 descartados e 1.244 permanecem em investigação. Foto: captada 

O Acre enfrenta uma epidemia de dengue, com um avanço alarmante da doença em 2025. Dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) apontam que o estado já registrou 26.852 casos notificados da doença. Desse total, 7.120 foram confirmados e outros 1.244 permanecem sob investigação, de acordo com o boletim epidemiológico atualizado até 13 de outubro.

A situação é considerada crítica em 14 municípios, classificados com alta incidência da doença (mais de 300 casos por 100 mil habitantes). A lista de cidades em alerta máximo inclui desde a capital, Rio Branco, até cidades como Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Mâncio Lima. A concentração de casos nessas localidades acende um sinal de emergência para as autoridades de saúde.

Outras quatro cidades, entre elas Xapuri e Plácido de Castro, apresentam média incidência. Apenas quatro municípios, como Brasileia e Acrelândia, foram classificados com baixa incidência do vírus, revelando que a dengue se espalhou de forma generalizada pelo território acreano.

Situação por nível de incidência

🔴 Alta incidência (>300 casos/100 mil hab.): 14 municípios

  • Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Porto Walter

  • Tarauacá, Marechal Thaumaturgo, Feijó, Manoel Urbano

  • Assis Brasil, Porto Acre, Bujari, Rio Branco, Capixaba, Epitaciolândia

🟡 Média incidência (100-300 casos/100 mil hab.): 4 municípios

  • Sena Madureira, Xapuri, Senador Guiomard, Plácido de Castro

🟢 Baixa incidência (<100 casos/100 mil hab.): 4 municípios

  • Jordão, Santa Rosa do Purus, Brasileia, Acrelândia

Os números confirmam a gravidade da epidemia de dengue no estado, com a maioria dos municípios em situação de alerta. A distribuição geográfica mostra a necessidade de estratégias diferenciadas de combate ao Aedes aegypti, considerando as particularidades regionais do Acre.

Tabela com os casos totais no estado:

Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Acre com grau de “perigo potencial”

Publicado

3 horas atrás

23 de outubro de 2025

Por

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira, 23, um aviso meteorológico de chuvas intensas com grau de severidade de “perigo potencial” para parte do estado do Acre. O alerta segue válido até as 10h de sexta-feira (24).

De acordo com o boletim, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos variando entre 40 e 60 km/h.

A área de abrangência inclui principalmente os municípios das regionais do Alto e Baixo Acre, como Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri, Sena Madureira e Rio Branco.

O alerta faz parte do monitoramento contínuo realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em parceria com o Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CIGMA) e o próprio Inmet.

Acre perde jogos na abertura do Campeonato Brasileiro Sub-18

Publicado

3 horas atrás

23 de outubro de 2025

Por

Foto arquivo PHD: Seleção fechou o primeiro dia de disputas na última posição do torneio

A Seleção Acreana começou o Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-18 com derrotas nesta quarta, 22, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Na estreia, as meninas acreanas perderam para Bahia por 3 sets a 0, com parciais de 25×14, 25×15 e 25×6. No segundo jogo, o Acre foi derrotado pelo Espírito Santo por 3 sets a 0, com parciais de 25×9, 25×12 e 25×20.

Precisa vencer

A Seleção Acreana enfrenta Tocantins nesta quinta, 23, a partir das 13h30(hora Acre), e precisa vencer para manter as chances de classificação para as semifinais.

