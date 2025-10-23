Galvez e AFEX estão nas quartas do Campeonato Estadual

Galvez e AFEX conquistaram nesta quarta, 22, no Florestinha, as classificações para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-15.

O Galvez venceu o COPMBM por 5 a 1 e a AFEX goleou a Escola do Galvez por 6 a 0.

Mais duas vagas

A segunda fase do Estadual Sub-15 terá mais dois jogos nesta quinta, 23, a partir das 14h30, no Florestinha. Epitaciolândia e Cruz Azul abrem a rodada e na segunda partida o Vila Acre joga contra o Saúde e Esporte e Lazer.

