Acre perde jogos na abertura do Campeonato Brasileiro Sub-18

Capital Rio Branco integra a lista de municípios com alta incidência da doença; estado já contabiliza 7 mil casos confirmados em 2025

O Acre enfrenta uma epidemia de dengue, com um avanço alarmante da doença em 2025. Dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) apontam que o estado já registrou 26.852 casos notificados da doença. Desse total, 7.120 foram confirmados e outros 1.244 permanecem sob investigação, de acordo com o boletim epidemiológico atualizado até 13 de outubro.

A situação é considerada crítica em 14 municípios, classificados com alta incidência da doença (mais de 300 casos por 100 mil habitantes). A lista de cidades em alerta máximo inclui desde a capital, Rio Branco, até cidades como Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Mâncio Lima. A concentração de casos nessas localidades acende um sinal de emergência para as autoridades de saúde.

Outras quatro cidades, entre elas Xapuri e Plácido de Castro, apresentam média incidência. Apenas quatro municípios, como Brasileia e Acrelândia, foram classificados com baixa incidência do vírus, revelando que a dengue se espalhou de forma generalizada pelo território acreano.

Situação por nível de incidência

🔴 Alta incidência (>300 casos/100 mil hab.): 14 municípios

Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Porto Walter

Tarauacá, Marechal Thaumaturgo, Feijó, Manoel Urbano

Assis Brasil, Porto Acre, Bujari, Rio Branco, Capixaba, Epitaciolândia

🟡 Média incidência (100-300 casos/100 mil hab.): 4 municípios

Sena Madureira, Xapuri, Senador Guiomard, Plácido de Castro

🟢 Baixa incidência (<100 casos/100 mil hab.): 4 municípios

Jordão, Santa Rosa do Purus, Brasileia, Acrelândia

Os números confirmam a gravidade da epidemia de dengue no estado, com a maioria dos municípios em situação de alerta. A distribuição geográfica mostra a necessidade de estratégias diferenciadas de combate ao Aedes aegypti, considerando as particularidades regionais do Acre.

Tabela com os casos totais no estado:

