Santa Cruz perde para o IAPE e é eliminado da Copa Brasil

A Federação Acreana de Ciclismo (FAC) programou para domingo, 26, a partir das 7h30, na Amadeo Barbosa, o fechamento do Campeonato Estadual de Velocidade. Os ciclistas irão disputar a 4ª etapa contrarrelógio e em seguida o desafio será a prova de circuito, a última da temporada.

Disputas na Elite

As disputas na categoria Elite na última etapa devem ser empolgantes.

No feminino, Alannis Victoria(Viking) lidera somando 52 pontos. Fernanda Souza marcou 45, em segundo, e Letícia Macedo(Viking) é a 3º com 40.

Antônio Frota(Time Honda) é líder, no masculino, com 54 pontos. Gabriel Schroeder(Mega Giro) tem 50 e Kellynton Azevedo(Mega Giro) soma 47 em 3º.

Relacionado

Comentários