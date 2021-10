Viagens aéreas oficiais pelo Acre crescem e já custam R$ 14 milhões

Viagens realizadas ou planejadas por órgãos federais pelas cidades do Acre já custam mais de R$14,8 milhões aos cofres públicos em 2021, 5,3% a mais que no ano passado.

São 4.989 viagens ao custo médio de R$2.977,33 cada, sendo o trecho mais frequente, com 709 registros, é Rio Branco-Cruzeiro do Sul.

Órgãos ligados à segurança pública, defesa e meio ambiente são os que mais demandam viagens atualmente no Acre. Em meio à pandemia da Covid-19, viagens de órgãos de saúde estão na 4ª colocação.

Os dados constam do Painel de Viagem, do Ministério da Economia. O órgão explica que viagens correspondem, na administração pública federal direta, fundações e autarquias, aos afastamentos a serviço de servidores, militares, empregados públicos e colaboradores eventuais, em caráter eventual ou transitório, no território nacional ou exterior, período a que fazem jus a passagens e diárias para indenizar as despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme previsto na Lei 8.112, de 1990.

“As informações das viagens são lançadas no Painel pela data em que são iniciadas, exceto as viagens que possuem caráter sigiloso, cuja apresentação se dá após o encerramento dessa restrição. Os valores de diárias são exibidos quando efetivado o pagamento da parcela correspondente no sistema financeiro e os de passagens, quando do registro da emissão no SCDP”, informa o ME.

