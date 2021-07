Vasco confirma contratação de Lisca como técnico de futebol

Por Rodrigo Ricardo

O gaúcho Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, mais conhecido como Lisca Doido, é o novo técnico do Vasco da Gama. O clube anunciou nesta terça (20) o nome do treinador para o lugar de Marcelo Cabo, demitido ontem (19). Aos 48 anos, Lisca chega à equipe carioca junto com o auxiliar Márcio Hahn. O maior objetivo do treinador e levar o Vasco de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O contrato assinado é válido até o final deste ano.

O último trabalho de Lisca foi no América-MG. Em 16 meses, levou o Celho as semifinais da Copa do Brasil de 2020, conquistou o acesso à Série A de 2021 e se sagrou vice-campeão do Campeonato Mineiro deste ano.

Lisca iniciou sua trajetória como treinador nas categorias de base do Internacional, em 1990. Passou por São Paulo, Grêmio e Fluminense antes de iniciar sua carreira no futebol profissional, em 2007, pelo Brasil de Pelotas. O gaúcho de Porto Alegre ganhou notoriedade após trabalhos de sucesso em clubes do Nordeste, especialmente no Ceará.

Oitavo colacado na Série B, o Cruzmaltino em campo amanhã (21) contra o CSA pela 13ª rodada. O jogo, às 21h30 (horário de Brasília), será no Estádio Rei Pelé, em Maceió.