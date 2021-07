Vanda Milani destaca manutenção de empregos com recursos para micro e pequenas empresas

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) destacou na manhã desta segunda-feira (5), os recursos disponíveis para micros e pequenas empresas em todo o país, através do PRONAMPE. A parlamentar destacou que há dois meses a permanência do programa foi mantida pelo Congresso Nacional. R$ 5 bilhões do Fundo Garantidor de Operações (FGO) estão disponíveis a partir de hoje (5).

“Esse foi um trabalho feito à muitas mãos e que hoje chega às contas dos empreendedores que acreditam nesse país em um momento importante de recuperação econômica”, acrescentou.

A expectativa do Ministério da Economia é que esse aporte se torne até R$ 25 bilhões em empréstimos na mão das instituições financeiras, com o efeito da alavancagem. 4,5 milhões de empresas têm direito de acesso ao crédito.

A parlamentar destacou ainda, com base no texto final do projeto aprovado que uma reserva de 20% dos recursos foi destinada para o setor de eventos, bastante castigado pela pandemia do coronavírus.

“A expectativa é muito grande pela procura do crédito. Nesse momento todos querem capital de giro, reposição de mercadorias e contratação de prestadores de serviços. O Brasil ganha”, concluiu a deputada.

Sobre o programa:

O Pronampe foi criado em 2020 para facilitar o acesso ao crédito dos pequenos negócios. Foi transformado em política permanente em 2021, depois de liberar R$ 37,5 bilhões em financiamentos com juros atrativos e carência para as pequenas empresas.