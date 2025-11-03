Acre
Vale do Juruá é a região mais desigual e vulnerável do Acre, aponta estudo do Fórum Empresarial com o Sebrae
Pesquisa do Sebrae revela que Bolsa Família movimenta economia local com mais força que emprego formal; supermercados criam promoções para datas de pagamento do benefício
Por Hellen Monteiro, g1 AC — Rio Branco
O Vale do Juruá se consolidou como a região com maior índice de desigualdade e vulnerabilidade econômica do Acre entre 2022 e 2024, segundo estudo do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre em parceria com o Sebrae. A pesquisa, conduzida pelo economista Dr. Rubicleis Gomes da Silva, analisou a vulnerabilidade da economia a partir do número de empregos formais e beneficiários do Bolsa Família.
O estudo revela uma realidade alarmante: com exceção de Rio Branco, em todo o resto do estado há mais beneficiários do programa social do que trabalhadores com carteira assinada.
“Isso significa que, na maioria dos municípios acreanos, o Bolsa Família tem um impacto gigantesco dentro da economia”, explicou o professor, citando que supermercados chegam a criar promoções específicas para as datas de pagamento do benefício. A pesquisa alerta para a dependência econômica de programas sociais no interior acreano.
O Acre é dividido em duas grandes regiões:
- O Vale do Juruá, que abrange as cidades de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Feijó, Jordão e Tarauacá; e
- O Vale do Acre, que abrange Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Senador Guiomard, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano.
O estudo mostrou que há municípios acreanos em que a desigualdade atinge proporções preocupantes com áreas registrando mais de 40 beneficiários do Bolsa Família para cada empregado formal, mostrando que a economia local depende dos recursos do governo e tem pouca capacidade de gerar sua própria produção.
Metodologia
O índice de vulnerabilidade municipal (IVM), utilizado pelo economista, é calculado anualmente e ‘mensura a relação entre a dependência de programas de transferência de renda e a disponibilidade de empregos formais’.
O estudo revela uma trajetória positiva de redução da vulnerabilidade social nesse período no Acre, na maioria das regiões acreanas. Contudo, os índices ainda continuaram altos.
A classificação da vulnerabilidade municipal foi estabelecida em cinco categorias, sendo estas: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta, sendo esta última caracterizada por territórios onde a escassez de empregos formais resulta na elevada dependência de programas sociais, com mais de 30 beneficiários do Bolsa Família para cada trabalhador formal.
Para compreender melhor essa dinâmica, em 2022 o estado registrava 127 beneficiários do Programa Bolsa Família para cada 100 trabalhadores com carteira assinada, relação que melhorou para 115 beneficiários por 100 empregados formais em 2024.
Esta melhoria indica que a relação entre beneficiários do Programa Bolsa Família e empregos formais (CLT) vem se tornando mais equilibrada, sugerindo, segundo o estudo, um fortalecimento do mercado de trabalho formal ou uma redução da dependência de programas assistenciais.
Constatações por região
No Vale do Juruá, a dinâmica das microrregiões revela cenários contrastantes, com base na tabela acima. Entenda mais abaixo:
- A microrregião de Cruzeiro do Sul apresentou melhoria gradual, reduzindo seu índice de vulnerabilidade municipal (IVM) 3,13 em 2022 para 2,96 em 2024.
- A microrregião de Tarauacá teve uma deterioração significativa, com o índice saltando de 6,61 em 2022 para 9,35 em 2024, representando um aumento de mais de 40% na vulnerabilidade.
- Apesar de apresentar melhoria substancial (de 49,25 para 30,77), Marechal Thaumaturgo ainda mantém o segundo maior IVM do estado.
- Santa Rosa do Purus permanece como o município mais vulnerável, com índice crescente ao longo do período.
- Jordão, embora tenha reduzido significativamente sua vulnerabilidade (de 45,70 para 36,18), ainda figura entre os mais críticos.
Estes três últimos municípios, também por estarem em condições de isolamento via terrestre, caracterizam-se por economias pouco diversificadas e limitadas oportunidades de emprego formal.
A pesquisa finaliza afirmando que embora o estado apresente uma trajetória geral de melhoria no índice, persistem disparidades regionais significativas.
“Quando o número de pessoas que recebem o benefício é muito maior do que o de trabalhadores com carteira assinada em uma região, isso pode mostrar que a economia local tem dificuldades para gerar empregos e oferecer oportunidades de trabalho
Comentários
Acre
Homem monitorado pela Justiça é encontrado morto com sinais de espancamento em Tarauacá
Corpo de Gilberlândio de Castro Souza foi achado próximo ao Mercado Municipal com marcas de violência na cabeça
O monitorado da Justiça Gilberlândio de Castro Souza, de 40 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (3), na Rua Quintino Bocaiuva, no bairro Centro, em Tarauacá, interior do Acre.
Segundo informações da Polícia Militar, um morador que passava próximo ao aterro do Mercado Municipal, por volta das 6h30, percebeu o corpo caído no chão com marcas de violência, especialmente na região da cabeça.
Os policiais foram acionados e, ao chegarem ao local, confirmaram o óbito. A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal, que encontrou um pedaço de madeira e uma faca próximos ao corpo — ambos com resquícios de sangue. A suspeita é de que esses objetos tenham sido usados no crime.
Após os procedimentos de praxe, o corpo foi recolhido e levado ao necrotério do município.
A Polícia Civil de Tarauacá já deu início às investigações para descobrir a motivação do homicídio e verificar se houve mais de um envolvido na morte de Gilberlândio.
Comentários
Acre
Vítimas de violência doméstica são resgatadas em operação no Alto Rio Envira
Suspeito tentou incendiar casa com família dentro e foge pela mata; polícia investiga possível estupro de vulnerável
A Polícia Civil de Feijó, em uma ação conjunta com o Conselho Tutelar, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, realizou no feriado de Finados (2) o resgate dramático de uma mulher e suas filhas vítimas de grave violência doméstica. A operação ocorreu no Seringal Novo Porto, zona rural do Alto Rio Envira.
A denúncia, recebida pelo Conselho Tutelar, apontava que o companheiro da vítima teria tentado atear fogo na residência com a esposa e os filhos no interior. A gravidade da situação mobilizou imediatamente as forças de segurança.
Ao notar a aproximação das equipes, o suspeito conseguiu fugir pela mata e, até o momento, não foi localizado. Durante o atendimento, as autoridades confirmaram sinais de agressões físicas e psicológicasna mulher e nas crianças, um quadro corroborado por familiares.
O caso ganhou contornos ainda mais graves com o surgimento de indícios de um possível crime de estupro de vulnerável, supostamente cometido pelo agressor contra a enteada de 12 anos.
A Polícia Civil garantiu que as vítimas foram retiradas do local em segurança e estão sob proteção. As investigações prosseguem para localizar o autor e garantir que ele responda pelos crimes cometidos.
Comentários
Acre
Feirão Limpa Nome começa hoje com até 99% de desconto para negociar dívidas
Ação reúne 1.600 empresas e permite parcelas de menos de R$ 10; negociação vai até 30 de novembro e pode ser feita online ou nos Correios
Começa nesta segunda-feira (3) o Feirão Limpa Nome, oportunidade para 80 milhões de brasileiros inadimplentes – maior marca da história – renegociarem suas dívidas com descontos que podem chegar a 99%. A ação, que segue até 30 de novembro, reúne mais de 1.600 empresas, incluindo bancos, operadoras de telefone e varejistas, oferecendo a chance de usar o 13º salário para limpar o nome.
As negociações podem ser feitas gratuitamente pela internet, aplicativo ou presencialmente em mais de 7 mil agências dos Correios. Segundo as empresas participantes, existem opções de parcelas mensais inferiores a R$ 10.
O feirão atende tanto quem já está com o nome negativado quanto quem tem dívidas em aberto mas ainda não foi para o cadastro de inadimplentes, permitindo evitar o bloqueio de crédito. No Brasil, as dívidas com bancos e cartões representam 27,02% do total, seguidas por contas básicas como luz e água (21,33%).
Serviço:
Feirão Serasa Limpa Nome 2025
- Quando: de 3 a 30 de novembro
- Site: www.serasa.com.br/limpa-nome-online/feirao/
- Pode ser também pelo aplicativo ou presencialmente nas mais de 7 mil agências dos correios
Você precisa fazer login para comentar.