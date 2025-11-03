Feirão Limpa Nome começa hoje com até 99% de desconto para negociar dívidas

Ação reúne 1.600 empresas e permite parcelas de menos de R$ 10; negociação vai até 30 de novembro e pode ser feita online ou nos Correios

Começa nesta segunda-feira (3) o Feirão Limpa Nome, oportunidade para 80 milhões de brasileiros inadimplentes – maior marca da história – renegociarem suas dívidas com descontos que podem chegar a 99%. A ação, que segue até 30 de novembro, reúne mais de 1.600 empresas, incluindo bancos, operadoras de telefone e varejistas, oferecendo a chance de usar o 13º salário para limpar o nome.

As negociações podem ser feitas gratuitamente pela internet, aplicativo ou presencialmente em mais de 7 mil agências dos Correios. Segundo as empresas participantes, existem opções de parcelas mensais inferiores a R$ 10.

O feirão atende tanto quem já está com o nome negativado quanto quem tem dívidas em aberto mas ainda não foi para o cadastro de inadimplentes, permitindo evitar o bloqueio de crédito. No Brasil, as dívidas com bancos e cartões representam 27,02% do total, seguidas por contas básicas como luz e água (21,33%).