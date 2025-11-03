Vítimas de violência doméstica são resgatadas em operação no Alto Rio Envira

Corpo de Gilberlândio de Castro Souza foi achado próximo ao Mercado Municipal com marcas de violência na cabeça

O monitorado da Justiça Gilberlândio de Castro Souza, de 40 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (3), na Rua Quintino Bocaiuva, no bairro Centro, em Tarauacá, interior do Acre.

Segundo informações da Polícia Militar, um morador que passava próximo ao aterro do Mercado Municipal, por volta das 6h30, percebeu o corpo caído no chão com marcas de violência, especialmente na região da cabeça.

Os policiais foram acionados e, ao chegarem ao local, confirmaram o óbito. A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal, que encontrou um pedaço de madeira e uma faca próximos ao corpo — ambos com resquícios de sangue. A suspeita é de que esses objetos tenham sido usados no crime.

Após os procedimentos de praxe, o corpo foi recolhido e levado ao necrotério do município.

A Polícia Civil de Tarauacá já deu início às investigações para descobrir a motivação do homicídio e verificar se houve mais de um envolvido na morte de Gilberlândio.

Relacionado

Comentários