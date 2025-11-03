Acre tem uma das menores desigualdades salariais entre homens e mulheres do país

O Acre está entre os estados brasileiros com menores diferenças salariais entre homens e mulheres, segundo o 4º Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). De acordo com o levantamento, a disparidade média no estado é de 9,1%, muito abaixo da média nacional, que é de 21,2%.

O relatório analisou 19,4 milhões de vínculos trabalhistas em 54 mil empresas com mais de 100 funcionários em todo o Brasil, com base nas informações da Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Embora o país registre avanços tímidos na igualdade salarial, o Acre figura entre os estados com melhor desempenho, ao lado de Piauí (7,2%), Amapá (8,9%), Distrito Federal (9,3%) e Ceará (9,9%).

Em nível nacional, as mulheres negras recebem, em média, apenas 53,3% do salário dos homens brancos. Essa diferença tende a se repetir nas regiões mais periféricas do país, inclusive na Amazônia.

A Lei da Igualdade Salarial, sancionada em julho de 2023, obriga empresas com mais de 100 funcionários a adotar medidas de transparência e correção de distorções. O relatório indica que, no Acre, o número de empresas com diferença salarial de até 5% entre homens e mulheres cresceu nos últimos dois anos, acompanhando a tendência nacional de melhora gradual.

