Artista Wando Cunha leva seu trabalho para os Emirados Árabes

Um catarinense que já andou boa parte do Brasil apresentando seus projetos, dons e artes por onde passou, agora está buscando, ou melhor, dando um salto bem alto a procura de um sonho que idealizou lá trás.

O multiartista Wando Cunha, que é conhecido pelo apelido de “Borracha”, tem um projeto chamado de Theatro de Bonecos e a convite de amigos, se encontra no Emirados Árabes, na cidade de Dubai, onde conheceu a pessoa que foi responsável pela criação do uniforme do Homem de Ferro, personagens de quadrinhos da DC Comics que foi para o cinema.

Conta que conheceu um sírio que se identificou pelo mesmo talento em fazer artes e foi convidado para ir até Dubai, através de uma grande empresa e, já tem um trabalho para fazer, um coelho de 10 metros de altura. Essa sua viajem até os Emirados Árabes pode ser que volte logo, mas, que poderá ficar para sempre.

O personagem que vem interpretando no Theatro de Bunecos, o Coringa, já fez uma grande apresentação nas alturas, literalmente, nesta semana quando saltou de paraquedas sobre a cidade, onde pode ver as belezas que vem surgindo no deserto.

Wando que é natural de Palhoças (SC), tem trabalhos reconhecidos por quase todo o Brasil, inclusive na pequena cidade de Brasiléia, no interior do Acre. “Estamos buscando a oportunidade de trabalhar e mostrar nosso trabalho e espero não trocar minha terra”, destacou o artista.

Conheça os trabalho nas redes:

@juniorbyrnesilva

@wando_cunha_artr

