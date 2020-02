O 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, localizado na fronteira do Estado, vem se destacando nos trabalhos realizados nos últimos meses. No início do ano de 2020, já se pode ter um balanço dos trabalhos realizados, podendo perceber que as ocorrência diminuíram significativamente.

Os registros de furtos e arrombamentos foram os que mais se destacaram nos últimos meses, mas estão em queda visível. Nas últimas 48 horas, duas ocorrência foram registradas na fronteira, quando duas motos foram furtadas, sendo que uma foi em decorrência do proprietário ter facilitado, deixando as chaves na ignição.

A segunda ocorrência, também ocorreu no Bairro Aeroporto, em Epitaciolândia, quando a proprietária também deixou a chave da ignição e um individuo aproveitando da ocasião, montou no veículo e a levou. Os dois casos foram registrados na delegacia da cidade.

Após serem acionados, guarnições das Polícia Militar realizaram buscas pela cidade, quando pararam um casal em uma moto com as características. Foi quando souberam que a mesma havia sido furtada pelo irmão do condutor e estavam indo entregar ao proprietário e foram acompanhados à delegacia após saber do registro de furto.

Pouco depois, a segunda moto também foi localizada e entregue na delegacia para os devido procedimentos e o autor do furto não foi localizado. Um registro de acidente envolvendo mototaxista foi registrado na manhã deste domingo, dia 2. O profissional teve uma fratura no braço esquerdo quando tentou passar ao lado de outro motociclista que acessou a rua à direita.

Uma ambulância foi solicitada e o conduziu para o hospital, onde recebeu os atendimentos necessários e ficou em observação.

Veja vídeo reportagem com Almir Andrade.

