Jovem de 21 anos baleado no “Beco do Mangueirão” pode ser primeira vítima de conflito entre criminosos; delegacia intensifica operações

Tentativa de homicídio em Epitaciolândia pode marcar início de guerra entre facções

Um jovem de 21 anos, identificado como Guilherme de Souza Pereira, foi baleado no “Beco do Mangueirão”, no Bairro Liberdade, em Epitaciolândia, na noite desta terça-feira. O ataque, executado por dois homens encapuzados que teria ligação com o rompimento de uma trégua entre facções criminosas na região de fronteira.

Segundo foi levantado, os criminosos abordaram e ordenaram que as vítimas não se movessem, mas Guilherme tentou fugir e levou tiros nas pernas. Lofo depois, os atiradores fugiram gritando frases de ordem de uma facção.

O SAMU socorreu o jovem, que sofreu fratura em uma das pernas e foi encaminhado ao Hospital Regional do Alto Acre. Seu estado é estável, mas ele deve ser transferido para Rio Branco para cirurgia.

A Polícia Civil investiga se o ataque está relacionado a outro homicídio e uma tentativa recente na região. Fontes policiais confirmam que dois grupos criminosos romperam aliança e estariam em conflito aberto.

O delegado Erick Maciel, coordenador da regional do Alto Acre, está à frente das operações para evitar escalada da violência. A área do crime é conhecida como ponto de venda de drogas e disputa de domínio de facções.

Novas informações devem ser divulgadas em breve, enquanto a polícia monitora movimentações suspeitas na fronteira.

