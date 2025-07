PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE ADIAMENTO 

Prefeitura transfere acervo arqueológico municipal para a Ufac, fortalecendo a preservação da memória cultural do Acre

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), realizou nesta segunda-feira (14), a assinatura do Termo de Transferência oficial do acervo arqueológico municipal para a Universidade Federal do Acre (Ufac). A medida representa um avanço significativo na preservação da memória e da identidade cultural da capital e do estado.

O acordo fortalece a parceria entre o poder público municipal e a universidade, assegurando melhores condições para a conservação, o estudo e a exposição das peças arqueológicas coletadas ao longo dos anos em diversas áreas do território acreano.

“Nós estamos há mais de dois anos discutindo esse termo de cooperação. Hoje, a Ufac, enquanto Casa da Ciência, celebra essa parceria que contribui diretamente para o fortalecimento da formação acadêmica e da pesquisa científica”, destacou o vice-reitor da universidade, Josimar Ferreira.

Com a formalização do termo, a Prefeitura de Rio Branco encerra um ciclo de mais de três décadas em que o acervo esteve sob responsabilidade da FGB. Ao longo da atual gestão, foi realizado um trabalho técnico de limpeza, identificação e organização das peças, de acordo com as diretrizes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Estamos transferindo o acervo para a universidade, com a expectativa de, futuramente, tê-lo de volta em um museu próprio, que a Prefeitura deseja construir. Nosso acervo é rico em história e merece ser valorizado”, afirmou o coordenador de Patrimônio Histórico, José Wilson.

A guarda do acervo pela Ufacterá duração inicial de cinco anos, conforme previsto na legislação. O prefeito Tião Bocalom ressaltou a importância da parceria e a dedicação da equipe técnica municipal em garantir a destinação adequada das cerca de 10 mil peças arqueológicas.

“Esse acervo já deveria estar com a universidade há bastante tempo, e agora conseguimos concretizar esse trabalho. As peças estarão em um ambiente apropriado, acessível para pesquisa, visitação e preservação”, enfatizou o prefeito.