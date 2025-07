Polícia Civil apreende caminhonete usada por “Agroboy” em crime contra servidora do TJ

Já os casos de feminicídio tiveram queda ainda mais significativa, com redução de 20%. As Mortes Violentas Intencionais (MVI) também apresentaram queda em várias regiões

O estado do Acre apresentou avanços significativos na área da segurança pública durante o primeiro semestre de 2025. É o que revela o relatório divulgado pelo Observatório de Análise Criminal do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), com dados publicados no Diário Oficial.

Segundo o levantamento, houve redução nos índices de homicídios dolosos, feminicídios e roubos em diversas regiões do estado. Para o secretário de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, os números refletem o esforço conjunto das forças de segurança e as políticas públicas implementadas pelo governo estadual.

“Esses resultados mostram que estamos no caminho certo. As ações integradas, o investimento em inteligência e o fortalecimento do policiamento estão dando frutos. A queda expressiva em crimes graves, como homicídios e roubos, demonstra nosso compromisso com a paz social e a segurança da população acreana”, destacou Gaia.

Os homicídios dolosos consumados caíram 5% em relação ao mesmo período de 2024. Já os casos de feminicídio tiveram queda ainda mais significativa, com redução de 20%. As Mortes Violentas Intencionais (MVI) também apresentaram queda em várias regiões:

Capital : -15,6%

Capital e Porto Acre (somadas) : -20%

Tarauacá/Envira : -62,5%

Regional Purus : -25%

Baixo Acre : -62,5%

Sistema prisional: -33,3%

Os municípios com maior redução nas MVI foram:

100% de queda : Plácido de Castro, Marechal Thaumaturgo, Bujari, Acrelândia e Manoel Urbano

77% de queda : Feijó

71% de queda : Tarauacá

66% de queda : Mâncio Lima

60% de queda: Brasileia

O relatório aponta ainda uma expressiva redução nos casos de roubo em todo o estado. Foram registrados 794 casos em 2025, contra 1.053 no mesmo período de 2024 — uma queda de 24,6%.

Redução por região:

Capital/Bujari : -34%

Capital : -12%

Juruá : -4%

Purus : -23%

Baixo Acre : -64%

Alto Acre: -55%

Entre os municípios com melhores resultados:

100% de queda : Capixaba

75% de queda : Senador Guiomard e Assis Brasil

69% de queda : Epitaciolândia

59% de queda : Plácido de Castro

55% de queda : Brasileia

50% de queda : Manoel Urbano

37% de queda : Rodrigues Alves

33% de queda : Porto Acre e Feijó

22% de queda : Rio Branco

21% de queda : Sena Madureira

5% de queda: Cruzeiro do Sul

O Observatório de Análise Criminal do MPAC atua no monitoramento e avaliação das políticas públicas de segurança, colaborando com os órgãos responsáveis na definição de estratégias de combate à criminalidade. O relatório reafirma o impacto positivo das ações integradas entre o Ministério Público, Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e demais forças de segurança do estado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários