Facções rivais declaram guerra na fronteira após tentativa de execução a tiros

A Polícia Civil começou a analisar, na tarde desta segunda-feira (7), imagens que registram o momento exato do latrocínio — roubo seguido de morte — do vigilante Raimundo de Assis Souza Filho, de 52 anos. O crime ocorreu na manhã do mesmo dia, dentro da Escola Maria Raimunda Balbino, situada na Rua Tião Flores, no bairro Palheiral, em Rio Branco (AC).

O vídeo, divulgado pelo site AcreNews, revela em detalhes toda a sequência da ação criminosa que terminou com a morte do vigilante. Nas imagens, é possível ver Raimundo sendo atingido por ao menos três disparos. Mesmo ferido, ele conseguiu reagir e chegou a trocar tiros com os assaltantes.

Durante a fuga, um dos suspeitos, identificado como Leandro Santos, foi baleado no pescoço. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Pronto-Socorro da capital. O irmão de Leandro, que também teria participado da ação, foi detido.

Horas depois, a Polícia prendeu Valdeusmar Bezerra da Silva, monitorado por tornozeleira eletrônica, apontado como suspeito de envolvimento no crime. Ele foi localizado na Rua Blumenau, na região da Sobral.

As investigações seguem em andamento para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no latrocínio.

