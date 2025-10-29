Transferência de bebê com problema cardíaco será realizada, garante Sesacre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) afirmou, na manhã desta quarta-feira (29), que a transferência do bebê Calebe de Souza Moraes, de apenas quatro meses, para um hospital especializado já foi assegurada e ocorrerá nas próximas horas. A informação foi divulgada pela própria pasta em comentário na publicação.

Calebe está internado na UTI pediátrica do Hospital da Criança, em Rio Branco, e enfrenta uma grave condição cardíaca que exige cirurgia de alta complexidade fora do estado.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais depois que a mãe, Lévia do Vale de Souza, fez um apelo público ao governador Gladson Cameli, ao secretário de Saúde e a parlamentares, pedindo agilidade na liberação do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) com UTI aérea

De acordo com Lévia, o bebê foi diagnosticado inicialmente com bronquiolite causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR), mas o quadro evoluiu para uma infecção bacteriana e, posteriormente, os exames revelaram quatro alterações no coração, tornando urgente a transferência para um centro de referência.

Em carta aberta publicada nas redes sociais, a mãe reforçou o pedido de socorro. “Pedimos com urgência e sensibilidade que as autoridades competentes olhem com carinho e prioridade para este caso. Calebe precisa ser transferido o quanto antes para um hospital especializado, onde possa receber o tratamento que salvará sua vida.”

Com a confirmação da Sesacre, a família agora aguarda a efetivação da transferência do bebê, prevista para ocorrer ainda hoje.

