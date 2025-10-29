Geral
Transferência de bebê com problema cardíaco será realizada, garante Sesacre
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) afirmou, na manhã desta quarta-feira (29), que a transferência do bebê Calebe de Souza Moraes, de apenas quatro meses, para um hospital especializado já foi assegurada e ocorrerá nas próximas horas. A informação foi divulgada pela própria pasta em comentário na publicação.
Calebe está internado na UTI pediátrica do Hospital da Criança, em Rio Branco, e enfrenta uma grave condição cardíaca que exige cirurgia de alta complexidade fora do estado.
O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais depois que a mãe, Lévia do Vale de Souza, fez um apelo público ao governador Gladson Cameli, ao secretário de Saúde e a parlamentares, pedindo agilidade na liberação do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) com UTI aérea
De acordo com Lévia, o bebê foi diagnosticado inicialmente com bronquiolite causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR), mas o quadro evoluiu para uma infecção bacteriana e, posteriormente, os exames revelaram quatro alterações no coração, tornando urgente a transferência para um centro de referência.
Em carta aberta publicada nas redes sociais, a mãe reforçou o pedido de socorro. “Pedimos com urgência e sensibilidade que as autoridades competentes olhem com carinho e prioridade para este caso. Calebe precisa ser transferido o quanto antes para um hospital especializado, onde possa receber o tratamento que salvará sua vida.”
Com a confirmação da Sesacre, a família agora aguarda a efetivação da transferência do bebê, prevista para ocorrer ainda hoje.
PRF apreende 5 mil maços de cigarros contrabandeados em Senador Guiomard
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou mais uma operação de combate ao crime nas rodovias federais do Acre, apreendendo nesta quarta-feira, 29, uma grande carga de cigarros contrabandeados da Bolívia.
Por volta das 07h10, a equipe da PRF realizava fiscalização de rotina no km 91 da BR-317, em Senador Guiomard, quando abordou um veículo de passeio com os vidros escurecidos por películas. Durante a abordagem, o condutor confirmou que transportava cigarros de origem estrangeira. A inspeção veicular confirmou a irregularidade.
Segundo a PRF, foram apreendidos 5.000 maços de cigarros, o veículo utilizado no transporte, um rádio comunicador e outros pertences do suspeito. Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão pelo crime de contrabando, previsto no Art. 334-A do Código Penal.
O detido e toda a carga foram levados à Unidade Operacional da PRF para registro do Boletim de Ocorrência e, em seguida, apresentados à Polícia Federal, que ficará responsável pelos procedimentos de investigação e responsabilização criminal.
PRF apreende armas de fogo e munições em Xapuri
Uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre resultou na apreensão de duas armas de fogo de fabricação caseira e duas munições de calibre 16, escondidas na mochila de uma passageira. A ocorrência aconteceu nesta terça-feira, 28, no quilômetro 237 da BR-317, na região de Xapuri.
Durante a abordagem a um veículo de transporte de passageiros, os policiais perceberam comportamento suspeito e nervosismo incomum por parte de uma das ocupantes, o que motivou a revista de seus pertences.
Na mochila, foram encontrados os armamentos e as munições, além de um aparelho celular, que também foi apreendido.
A passageira foi detida em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Em seguida, foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Xapuri para a adoção das medidas legais cabíveis.
Com informações da PRF/AC
