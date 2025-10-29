Conecte-se conosco

Transferência de bebê com problema cardíaco será realizada, garante Sesacre

Publicado

13 minutos atrás

em

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) afirmou, na manhã desta quarta-feira (29), que a transferência do bebê Calebe de Souza Moraes, de apenas quatro meses, para um hospital especializado já foi assegurada e ocorrerá nas próximas horas. A informação foi divulgada pela própria pasta em comentário na publicação.

Calebe está internado na UTI pediátrica do Hospital da Criança, em Rio Branco, e enfrenta uma grave condição cardíaca que exige cirurgia de alta complexidade fora do estado.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais depois que a mãe, Lévia do Vale de Souza, fez um apelo público ao governador Gladson Cameli, ao secretário de Saúde e a parlamentares, pedindo agilidade na liberação do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) com UTI aérea

De acordo com Lévia, o bebê foi diagnosticado inicialmente com bronquiolite causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR), mas o quadro evoluiu para uma infecção bacteriana e, posteriormente, os exames revelaram quatro alterações no coração, tornando urgente a transferência para um centro de referência.

Em carta aberta publicada nas redes sociais, a mãe reforçou o pedido de socorro. “Pedimos com urgência e sensibilidade que as autoridades competentes olhem com carinho e prioridade para este caso. Calebe precisa ser transferido o quanto antes para um hospital especializado, onde possa receber o tratamento que salvará sua vida.”

Com a confirmação da Sesacre, a família agora aguarda a efetivação da transferência do bebê, prevista para ocorrer ainda hoje.

PRF apreende 5 mil maços de cigarros contrabandeados em Senador Guiomard

Publicado

7 minutos atrás

em

29 de outubro de 2025

Por

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou mais uma operação de combate ao crime nas rodovias federais do Acre, apreendendo nesta quarta-feira, 29, uma grande carga de cigarros contrabandeados da Bolívia.

Por volta das 07h10, a equipe da PRF realizava fiscalização de rotina no km 91 da BR-317, em Senador Guiomard, quando abordou um veículo de passeio com os vidros escurecidos por películas. Durante a abordagem, o condutor confirmou que transportava cigarros de origem estrangeira. A inspeção veicular confirmou a irregularidade.

Segundo a PRF, foram apreendidos 5.000 maços de cigarros, o veículo utilizado no transporte, um rádio comunicador e outros pertences do suspeito. Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão pelo crime de contrabando, previsto no Art. 334-A do Código Penal.

O detido e toda a carga foram levados à Unidade Operacional da PRF para registro do Boletim de Ocorrência e, em seguida, apresentados à Polícia Federal, que ficará responsável pelos procedimentos de investigação e responsabilização criminal.

PRF apreende armas de fogo e munições em Xapuri

Publicado

19 minutos atrás

em

29 de outubro de 2025

Por

Foto: NUCOM/PRF

Uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre resultou na apreensão de duas armas de fogo de fabricação caseira e duas munições de calibre 16, escondidas na mochila de uma passageira. A ocorrência aconteceu nesta terça-feira, 28, no quilômetro 237 da BR-317, na região de Xapuri.

Durante a abordagem a um veículo de transporte de passageiros, os policiais perceberam comportamento suspeito e nervosismo incomum por parte de uma das ocupantes, o que motivou a revista de seus pertences.

Na mochila, foram encontrados os armamentos e as munições, além de um aparelho celular, que também foi apreendido.

A passageira foi detida em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Em seguida, foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Xapuri para a adoção das medidas legais cabíveis.

 

Com informações da PRF/AC

Justiça decreta prisão preventiva de acusado de assaltar supermercado 

Publicado

2 horas atrás

em

29 de outubro de 2025

Por

O assaltante José Wellyngton Carneiro Santiago, teve a prisão preventiva decretada, nesta quarta-feira, 29, em audiência de custódia, no Fórum Criminal. A decisão foi do Juiz da Vara Estadual das Garantias, após parecer favorável do Ministério Público do Acre. Valéria Jesus da Silva Ribeiro, também detido pela acusação de assalto, ganhou a liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares, entre elas, a utilização de tornozeleira eletrônica.
Wellyngton e Valéria foram presos na noite de terça-feira, 28, pela Polícia Militar. A dupla é suspeita de integrar a quadrilha, que invadiu o Supermercado Mercale, localizado na Rua Leblon, no Bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.
O crime aconteceu por volta das 21 horas de terça-feira, quando três bandidos armados invadiram a empresa.
Durante o roubo, o trio rendeu clientes e funcionários e roubos dinheiro, cerca de R$ 4 mil, relógios e aparelhos celulares.
Toda a ação criminosa foi gravada por câmeras de monitoramento. Horas após o crime, Wellyngton e Valéria foram presos pela Polícia Militar. De acordo com informações, a mulher teria dado apoio durante a fuga dos assaltantes.
A sequência da investigação será conduzida pela Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões da Polícia Civil.

