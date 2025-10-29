PRF apreende armas de fogo e munições em Xapuri

Uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre resultou na apreensão de duas armas de fogo de fabricação caseira e duas munições de calibre 16, escondidas na mochila de uma passageira. A ocorrência aconteceu nesta terça-feira, 28, no quilômetro 237 da BR-317, na região de Xapuri.

Durante a abordagem a um veículo de transporte de passageiros, os policiais perceberam comportamento suspeito e nervosismo incomum por parte de uma das ocupantes, o que motivou a revista de seus pertences.

Na mochila, foram encontrados os armamentos e as munições, além de um aparelho celular, que também foi apreendido.

A passageira foi detida em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Em seguida, foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Xapuri para a adoção das medidas legais cabíveis.

