Justiça decreta prisão preventiva de acusado de assaltar supermercado 

Publicado

14 segundos atrás

em

O assaltante José Wellyngton Carneiro Santiago, teve a prisão preventiva decretada, nesta quarta-feira, 29, em audiência de custódia, no Fórum Criminal. A decisão foi do Juiz da Vara Estadual das Garantias, após parecer favorável do Ministério Público do Acre. Valéria Jesus da Silva Ribeiro, também detido pela acusação de assalto, ganhou a liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares, entre elas, a utilização de tornozeleira eletrônica.
Wellyngton e Valéria foram presos na noite de terça-feira, 28, pela Polícia Militar. A dupla é suspeita de integrar a quadrilha, que invadiu o Supermercado Mercale, localizado na Rua Leblon, no Bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.
O crime aconteceu por volta das 21 horas de terça-feira, quando três bandidos armados invadiram a empresa.
Durante o roubo, o trio rendeu clientes e funcionários e roubos dinheiro, cerca de R$ 4 mil, relógios e aparelhos celulares.
Toda a ação criminosa foi gravada por câmeras de monitoramento. Horas após o crime, Wellyngton e Valéria foram presos pela Polícia Militar. De acordo com informações, a mulher teria dado apoio durante a fuga dos assaltantes.
A sequência da investigação será conduzida pela Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões da Polícia Civil.

Geral

Jornal Extra destaca atuação da Polícia Civil do Acre no combate ao crime organizado

Publicado

4 horas atrás

em

29 de outubro de 2025

Por

O Extra destacou: o Acre resiste ao avanço das facções graças à atuação da Polícia Civil.

O jornal Extra, em uma série especial de reportagens sobre a expansão das facções criminosas pelo país, destacou o trabalho da Polícia Civil do Acre (PCAC) no enfrentamento ao crime organizado. A publicação nacional analisou a influência de grupos oriundos do Rio de Janeiro em diferentes estados e ressaltou que o Acre tem conseguido conter o avanço dessas organizações graças à atuação firme e coordenada das forças de segurança locais.

De acordo com a reportagem, facções como o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP) tentaram se instalar no estado, mas encontraram resistência efetiva da Polícia Civil acreana, que tem investido em inteligência e investigação para enfraquecer o poder dessas organizações.

O coordenador da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Acre, delegado Alcino Sousa Júnior, explicou ao Extra que o trabalho de monitoramento contínuo tem sido essencial para impedir que o Acre enfrente o mesmo cenário de violência visto em outras regiões do país.

“A gente tem investido muito no monitoramento desses grupos para impedir que o cenário do Sudeste se repita”, destacou o delegado.

O reconhecimento do Extra reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre com a segurança pública e a proteção da sociedade, demonstrando a eficiência e a seriedade com que a instituição atua no combate à criminalidade organizada.

Para o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, o destaque em um dos maiores veículos de comunicação do país é motivo de orgulho para toda a corporação.

“Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo. Nossas equipes têm trabalhado com dedicação, inteligência e responsabilidade para garantir a segurança dos acreanos e enfraquecer o crime organizado. A Polícia Civil do Acre é uma instituição forte e comprometida com o povo do nosso estado”, afirmou o delegado-geral.

 

 

Fonte: PCAC

Geral

Homem é preso em Cruzeiro do Sul após agredir esposa e ser atingido a ripadas durante briga

Publicado

5 horas atrás

em

29 de outubro de 2025

Por

Mulher relatou que reagiu para se defender das agressões; casal precisou de atendimento médico antes de ser levado à delegacia

Raellisson Amorim da Silva, de 33 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite dessa terça-feira (28) após agredir a esposa durante uma briga no bairro da Floresta, em Cruzeiro do Sul. A mulher, para se defender, revidou as agressões utilizando uma ripa. Ambos ficaram feridos e precisaram de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ao chegar à residência do casal, os policiais encontraram a mulher do lado de fora, visivelmente abalada e com um hematoma na cabeça, sinal de agressão recente. A vítima contou que o marido estava há cerca de duas semanas ingerindo bebida alcoólica e, ao chegar em casa embriagado, passou a xingá-la e agredi-la fisicamente.

Durante a tentativa de defesa, a mulher usou uma ripa para afastá-lo, mas o agressor tomou o objeto e continuou a agressão, provocando ferimentos em ambos. Após atendimento médico, os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde Raellisson permaneceu preso à disposição da Justiça.

Geral

Sete acreanos estão entre os alvos identificados em megaoperação no RJ

Publicado

5 horas atrás

em

29 de outubro de 2025

Por

EGBERTO RAS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Uma megaoperação realizada na terça-feira (28) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, nos complexos da Penha e do Alemão, identificou sete pessoas naturais do Acre entre os suspeitos ligados a facções criminosas atuantes na capital fluminense. A informação faz parte de um levantamento divulgado pelo Estadão, com base em dados oficiais da corporação.

Ao todo, a operação teve mais de 80 prisões e cerca de 150 mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, os suspeitos acreanos, assim como outros de diferentes estados da Região Norte, estariam ligados ao Comando Vermelho (CV) e teriam se deslocado para o Rio de Janeiro fugindo de investigações e crimes cometidos em seus estados de origem.

Em nota, a Polícia Civil do Pará, estado com o maior número de suspeitos identificados, 78 no total, afirmou que muitos criminosos da região atuam à distância, comandando o tráfico e o envio de drogas para outros centros urbanos. No caso do Acre, os sete alvos ainda não tiveram nomes divulgados oficialmente.

A operação no Rio também revelou suspeitos oriundos do Amazonas (21), Amapá (5), Bahia (18) e Ceará (10), demonstrando o caráter nacional do esquema.

