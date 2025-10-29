Justiça decreta prisão preventiva de acusado de assaltar supermercado 

O assaltante José Wellyngton Carneiro Santiago, teve a prisão preventiva decretada, nesta quarta-feira, 29, em audiência de custódia, no Fórum Criminal. A decisão foi do Juiz da Vara Estadual das Garantias, após parecer favorável do Ministério Público do Acre. Valéria Jesus da Silva Ribeiro, também detido pela acusação de assalto, ganhou a liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares, entre elas, a utilização de tornozeleira eletrônica.

Wellyngton e Valéria foram presos na noite de terça-feira, 28, pela Polícia Militar. A dupla é suspeita de integrar a quadrilha, que invadiu o Supermercado Mercale, localizado na Rua Leblon, no Bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

O crime aconteceu por volta das 21 horas de terça-feira, quando três bandidos armados invadiram a empresa.

Durante o roubo, o trio rendeu clientes e funcionários e roubos dinheiro, cerca de R$ 4 mil, relógios e aparelhos celulares.

Toda a ação criminosa foi gravada por câmeras de monitoramento. Horas após o crime, Wellyngton e Valéria foram presos pela Polícia Militar. De acordo com informações, a mulher teria dado apoio durante a fuga dos assaltantes.

A sequência da investigação será conduzida pela Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões da Polícia Civil.

