PRF apreende 5 mil maços de cigarros contrabandeados em Senador Guiomard

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou mais uma operação de combate ao crime nas rodovias federais do Acre, apreendendo nesta quarta-feira, 29, uma grande carga de cigarros contrabandeados da Bolívia.

Por volta das 07h10, a equipe da PRF realizava fiscalização de rotina no km 91 da BR-317, em Senador Guiomard, quando abordou um veículo de passeio com os vidros escurecidos por películas. Durante a abordagem, o condutor confirmou que transportava cigarros de origem estrangeira. A inspeção veicular confirmou a irregularidade.

Segundo a PRF, foram apreendidos 5.000 maços de cigarros, o veículo utilizado no transporte, um rádio comunicador e outros pertences do suspeito. Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão pelo crime de contrabando, previsto no Art. 334-A do Código Penal.

O detido e toda a carga foram levados à Unidade Operacional da PRF para registro do Boletim de Ocorrência e, em seguida, apresentados à Polícia Federal, que ficará responsável pelos procedimentos de investigação e responsabilização criminal.

