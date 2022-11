Trabalho realizado pela equipe de transição é apresentado ao deputado federal Alan Rick

Os integrantes da equipe de transição da gestão 2023-2026 estiveram reunidos, nesta segunda-feira, 28, com o deputado federal e senador da República eleito, Alan Rick, na Secretaria de Estado da Casa Civil, em Rio Branco.

Durante o encontro, foi apresentado ao parlamentar acreano todo o trabalho realizado pela comissão, nas últimas semanas. Destaque para as mudanças que serão feitas na estrutura governamental, visando maior eficiência e transparência nas ações do Poder Executivo estadual.

“Estamos empenhados para que os próximos quatro anos da nova administração sejam ainda melhores. Mostramos ao deputado federal Alan Rick nosso relatório prévio que, muito em breve, será concluído e entregue ao governador Gladson Cameli”, explicou Jonathan Donadoni, secretário-chefe da Casa Civil.

O parlamentar, que a partir de 2023 representará o Acre no Senado Federal, colocou-se à disposição para trabalhar junto com o governo na captação de recursos para serem investidos no estado. Aproveitou, também, para falar de projetos nas áreas de infraestrutura e mobilidade urbana.

“Parabenizamos a equipe de transição pelo excelente trabalho desenvolvido até aqui. Apresentamos nossos projetos para a duplicação da Rua Isaura Parente e criação de um parque urbano na área do 7° BEC, além da recuperação da BR-364. Contem com o meu mandato para continuarmos trabalhando pelo bem da nossa população”, afirmou.

A reunião contou, ainda, com a participação do secretário extraordinário de Assuntos Governamentais, Alysson Bestene; do secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão; do secretário da Fazenda, Amarísio Freitas; do subchefe da Casa Civil, Andrey Holanda; do chefe do Gabinete do Governador, José Messias; do procurador-geral do Estado, Marcos Motta; do ex-deputado estadual Luiz Calixto; e do assessor parlamentar Jairo Cassiano.

