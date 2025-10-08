Doadores se revoltam após mãe sumir com mais de R$ 11 mil de vaquinha para criança especial em Manoel Urbano

Campanha online angariou valores para compra de cadeira de rodas e equipamentos, mas criança permanece sem os itens; caso gera comoção e indignação nas redes sociais

Uma campanha de financiamento coletivo organizada para ajudar uma criança com necessidades especiais em Manoel Urbano (AC) terminou em revolta generalizada entre os doadores. A mãe da criança é acusada de ter desaparecido com mais de R$ 11 mil arrecadados através de uma “vaquinha” online, destinada à compra de uma cadeira de rodas especial e outros materiais essenciais para o tratamento do filho.

A campanha, amplamente divulgada e compartilhada nas redes sociais, sensibilizou a comunidade local e regional, alcançando e até superando rapidamente a meta estabelecida. No entanto, segundo relatos de doadores e pessoas próximas ao caso, nenhum dos equipamentos prometidos foi adquirido ou entregue à criança até o momento.

Segundo post divulgado no Instagram (babados_many_city), a campanha contava com fotos da criança e apelos emocionados para intensificar a mobilização.

Quando os doadores começaram a cobrar a compra dos equipamentos, a mãe alegou que transferiu todo o valor arrecadado para uma terceira pessoa, que ficaria encarregada de efetuar as aquisições. Essa pessoa, segundo ela, sumiu com o valor.

Para muitos doadores, essa versão é inverossímil e constitui uma tentativa de se eximir da responsabilidade. Eles questionam por que não houve compra direta ou uso de meios com maior rastreabilidade (nota fiscal, comprovantes, conta bancária exclusiva da campanha).

A partir dessas acusações, a mãe passa a ser alvo de suspeitas de apropriação indébita e estelionato, caso seja comprovado que ela agiu com intenção de desviar os recursos.

A indignação dos doadores transformou-se em ação: muitos já se organizam para registrar boletim de ocorrência e formalizar denúncia junto ao Ministério Público e à polícia local. Eles exigem prestação de contas detalhada, cópias de comprovantes de transações e devolução imediata dos valores, caso os equipamentos não sejam adquiridos com urgência.

“Doamos para a criança, confiamos na mãe. Agora, essa história de que o dinheiro foi entregue a um desconhecido que sumiu é uma traição àquela que precisa de ajuda”, disse um dos doadores em grupo on-line sobre a campanha de Manoel Urbano.

O sumiço com os recursos, que deveriam ser destinados a melhorar a qualidade de vida da criança, gerou uma onda de indignação e cobranças por explicações. A situação expõe a vulnerabilidade de iniciativas solidárias sem fiscalização e deixa a criança, que era o foco central da ação, sem o suporte necessário.

