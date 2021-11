Todas as regiões do Acre voltam para faixa Amarela e comércio deverá lotar só 50% de público

A nota informativa acerca da classificação de risco da pandemia, divulgada pelo pacto Acre Sem Covid nesta segunda-feira, dia 1° de novembro, afirma que todas as três regionais do Estado devem regredir para a classificam-se em Nível de Atenção (bandeira amarela).

A regressão no Alto Acre, Baixo Acre/Purus e Juruá/Tarauacá/Envira acarreta mudança na regra para o funcionamento dos setores e atividades comerciais e sociais, que passam a funcionar com lotação de 50% da capacidade de público.

Com o atual cenário epidemiológico e assistencial, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 recomenda a manutenção das medidas sanitárias já implementadas até o momento e propagadas pelas autoridades de saúde, a fim de se manter o cenário epidemiológico e assistencial estável.

O Comitê é órgão colegiado auxiliar do Estado do Acre nas matérias relacionadas à doença COVID-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

O nível de flexibilização das medidas restritivas impostas pelo Estado em relação ao funcionamento das atividades

comerciais se dá tendo em vista o risco de contaminação.

“Reafirma-se o compromisso e engajamento deste órgão colegiado em fazer cumprir seu papel no enfretamento ao SARS-CoV-2, na certeza de que todos os esforços empregados reverter-se-ão em conscientização de que as medidas de higiene sanitária e vacinação são os grandes aliados no combate à Pandemia da Covid-19”, disse o Comitê.