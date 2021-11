Prefeito de Marechal Thaumaturgo se reúne com Vanda Milani, em Brasília

O prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Pianko, esteve no gabinete da deputada Vanda Milani(Solidariedade) na capital federal. Primeiramente, agradeceu a atenção que a parlamentar-desde o início do mandato-vem prestando ao município e os recursos alocados para áreas essenciais como saúde, gestão, esporte e lazer, dentre outros.

Em seguida, Isaac Pianko entregou ofício contendo as solicitações de apoio à deputada Vanda Milani para a alocação de emendas para o Orçamento Geral da União(OGU/2021).”Hoje, nosso grande desafio é contar com o parlamentar na busca de recursos federais que venham assegurar obras para o desenvolvimento e progresso que o nosso município precisa”, disse. Situado à margem esquerda do Juruá, na foz do Amônia , Marechal Thaumaturgo tem sua economia estruturada na agricultura familiar e pecuária.

Apoio.

Ao longo de seu mandato, a deputada Vanda Milani-baseada no princípio de garantir apoio e recursos aos municípios do Acre independente de coloração partidária-vem alocando recursos de suas emendas para Marechal Thaumaturgo. “Meu compromisso é sobretudo com a população de nosso Estado e o prefeito Pianko tem se mostrado um bom parceiro”, explicou.

Para o Orçamento de 2021 ,a parlamentar destinou ao município R$ 100 mil para o PAB(atenção básica de saúde), R$ 180 mil para aquisição de uma caminhonete e R$ 580 mil para construção de uma quadra de grama sintética (para esporte e lazer).No encontro, a deputada reiterou que Marechal Thaumaturgo continuará sendo alvo de sua atenção e trabalho político. ” A população do município pode ter absoluta certeza que continuará contando com meu apoio e esforço parlamentar na busca de recursos para seu progresso e desenvolvimento”, finalizou.