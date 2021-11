Novembro começa sem novos casos e mortes por Covid-19

O Acre tem 29 exames de RT-PCR à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Desde o início da pandemia, 86.067 pessoas receberam alta.

O mês de novembro começou sem novos casos e óbitos. Com sete registros, o Acre fechou outubro com o menor número de mortes por Covid dos últimos 19 meses. O mês com o menor registro de óbitos no estado até então tinha sido agosto, com 15 casos.

Um levantamento do g1, baseado nos dados diários dos boletins divulgados pela Sesacre, mostra que foram 126 registros de casos novos da doença em outubro e sete mortes pela por Covid em setembro.