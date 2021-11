Gladson tranquiliza secretários após ameaça de demissão de Rocha: “Fiquem tranquilos”

O governador Gladson Cameli (Progressistas) disse ao ac24horas nesta terça-feira, 2, que as recentes declarações do governador em exercício, Wherles Rocha (PSL) sobre um possível ato de demissão dos secretários de governo, não lhe causam preocupação.

O motivo alegado para contornar a situação incômoda gerada pela afirmação do militar, é que Cameli teria determinado à equipe que respeitassem a autoridade de Rocha em sua ausência. “Eu conversei com eles e disse que o Rocha é de maior e faz o que quiser. No mais, fiquem tranquilos”, ressaltou.

No entanto, em caso de decretos de exoneração de membros da sua equipe, Gladson garante que deverá reverter. “É lógico que torno a exoneração sem efeito”, explicou.

Porém, mesmo com o tom mais pesado de Rocha à frente do governo, o chefe do executivo acredita que o seu vice não tomará atitudes mais rígidas com o secretariado. “Acho que ele não vai fazer isso”, comentou.