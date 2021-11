Polícia fecha “boca de fumo” na Baixada da Sobral na Capital

Uma a ação dos Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão resultou na prisão de uma jovem de 21 anos e na apreensão de dois adolescentes, ambos de 17 anos, na noite desta segunda-feira, 1°, pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em uma residência localizada na Rua São Pedro, no bairro Bahia Velha, na região da Baixada da Sobral em Rio Branco. O trio foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla).

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando receberam uma denúncia anônima informando que uma casa na rua São Pedro estava sendo usada como “boca de fumo”. Os policiais se deslocaram até ao local e ao perceberem a movimentação de pesssoas dentro da casa, fizeram um cerco e as abordaram. Os militares fizeram uma busca no interior da casa e em posse dos traficantes foram encontrados 99 trouxinhas de merla, 66 trouxinhas de cocaína, 47 tabletes de maconha, um revólver calibre 38 com 6 munições intactas e uma quantia de dinheiro em espécie oriundo das vendas dos entorpecentes.