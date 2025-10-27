TJ, MP e DPE não abrem nesta segunda-feira devido a antecipação de feriado

Acre
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) não abrem as portas ao público nesta segunda-feira, 27, devido à antecipação do ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. As instituições funcionam apenas em regime de plantão para atendimento de demandas urgentes
As medidas foram oficializadas por meio de portarias, estabelecendo que o ponto facultativo será observado nesta segunda-feira (27), com retorno do expediente normal na terça-feira (28).
No Poder Judiciário, a Portaria nº 4.912/2025, assinada pela Presidência do TJAC, define que o atendimento às demandas emergenciais, nos primeiros e segundos graus de jurisdição, ocorre exclusivamente em regime de plantão.
No Ministério Público, o funcionamento segue o mesmo formato, conforme a Portaria nº 656, de 16 de outubro de 2025, assinada pelo procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento. O expediente regular será retomado na terça-feira (28).
A Defensoria Pública também informou que o atendimento ao público, nos formatos presencial e on-line, está suspenso nesta segunda-feira (27). O serviço de plantão pode ser acionado em Rio Branco, pelo telefone (68) 99927-5436 ou e-mail [email protected], e no interior do estado, exclusivamente pelo e-mail [email protected].
Já o Governo do Estado transferiu o ponto facultativo para sexta-feira, 31 de outubro.
Contratações temporárias crescem 45% no Acre e superam queda de efetivos, aponta estudo
O Acre registrou um aumento expressivo nas contratações por tempo determinado entre 2017 e 2023, segundo o estudo “Dados e Evidências para uma Regulamentação Nacional da Contratação por Tempo Determinado”. Nesse período, o número de servidores temporários cresceu 45,5%, enquanto o de comissionados exclusivos aumentou 40,9%. Em contrapartida, o número de servidores efetivos caiu 10,9%, resultando em um crescimento geral de apenas 4,8% na força de trabalho do Estado.
Os dados indicam que, em 2017, o Acre contava com 20.899 servidores efetivos, 6.637 temporários e 1.624 comissionados. Em 2023, esses números passaram para 18.612 efetivos, 9.660 temporários e 2.288 comissionados, totalizando 30.560 vínculos ativos. A expansão dos vínculos precários acompanha a tendência observada em toda a Região Norte, onde as contratações temporárias aumentaram 33,8% no mesmo período.
A legislação estadual que rege essas contratações, a Lei Complementar nº 58/1998, é considerada uma das mais genéricas do país. Ela determina que os contratos sigam “as regras estabelecidas no respectivo contrato e, no que couber, as normas do Regime Jurídico Único dos servidores públicos estaduais”. O texto, segundo o relatório, deixa brechas que fragilizam a segurança jurídica e ampliam a possibilidade de uso indevido dos vínculos temporários.
O estudo alerta que a ausência de limites claros de prazo e a falta de impedimento para recontratações sucessivas, situação que inclui o Acre, podem perpetuar vínculos precários e desvirtuar o caráter excepcional previsto na Constituição.
Recém-nascido morreu por choque séptico e sepse neonatal, confirma Sesacre
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou que o recém-nascido atendido na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, faleceu às 23h15 de domingo (26) em decorrência de choque séptico e sepse neonatal, complicações graves provocadas por uma infecção generalizada. A nota foi divulgada na segunda-feira (27).
De acordo com a nota oficial divulgada pela direção da maternidade, o bebê, que havia voltado a apresentar sinais vitais após ter sido declarado morto na última sexta-feira (24), não resistiu ao agravamento do quadro clínico, considerado crítico desde o nascimento.
A Sesacre explicou que, devido à prematuridade extrema, o recém-nascido possuía um sistema imunológico fragilizado, o que aumentou a vulnerabilidade a infecções. O quadro de sepse neonatal, segundo especialistas, ocorre quando bactérias ou outros agentes infecciosos entram na corrente sanguínea, provocando uma resposta inflamatória generalizada que pode levar à falência de órgãos e, consequentemente, ao choque séptico, estágio mais grave da infecção.
Em nota assinada pela diretora-geral da maternidade, Simone Prado, e pelo secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, a pasta lamentou o falecimento e reforçou que todos os cuidados e procedimentos foram adotados durante o período de internação. “Todos os esforços possíveis foram realizados para garantir o melhor cuidado e suporte. Reforçamos que, devido à prematuridade extrema do bebê, a transferência para outra unidade não chegou a ser cogitada pela equipe médica, diante do alto risco de agravamento do quadro”, diz o comunicado.
O caso, que chamou atenção em todo o país após o bebê ser encontrado com vida dentro do caixão, segue sendo apurado internamente pela Sesacre. A equipe médica que realizou o atendimento inicial foi afastada até a conclusão das investigações.
A secretaria e a direção da Maternidade Bárbara Heliodora encerraram a nota afirmando que lamentam profundamente o desfecho e reafirmam o compromisso com o aperfeiçoamento dos protocolos de cuidado e atenção humanizada à vida.
Segunda-feira será marcada por chuvas intensas e tempo instável em todo o Acre
Nesta segunda-feira (27), o Acre deve enfrentar um dia de tempo instável, com chuvas a qualquer hora e possibilidade de pancadas intensas em algumas áreas. A previsão, divulgada pelo portal O Tempo Aqui, indica que o cenário também se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, oeste e noroeste de Mato Grosso, além das planícies da Bolívia e das regiões centro e norte da selva peruana.
No leste e sul do estado — microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira —, o tempo segue instável, com alta umidade e chuvas que podem vir acompanhadas de raios. A probabilidade de chuvas fortes é muito alta. A umidade relativa do ar mínima deve variar entre 75% e 85% à tarde, e a máxima, entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos a calmos, com eventuais rajadas, predominando do sudeste, com variações de sul e sudoeste.
No centro e oeste do estado — microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá —, o tempo também será instável, com elevada umidade e chuvas frequentes, que podem ser intensas e acompanhadas de descargas elétricas. A umidade mínima deve ficar entre 70% e 80% à tarde, e a máxima, entre 90% e 100% no início do dia. Os ventos sopram fracos a calmos, vindos do norte, com variações de noroeste e nordeste.
Temperaturas previstas:
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 21°C e 23°C, e máximas entre 27°C e 29°C;
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 20°C e 22°C, e máximas entre 27°C e 29°C;
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 21°C e 23°C, e máximas entre 27°C e 29°C;
Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 21°C e 23°C, e máximas entre 28°C e 30°C;
Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 30°C e 32°C;
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 29°C e 31°C;
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 29°C e 31°C.
