Segunda-feira será marcada por chuvas intensas e tempo instável em todo o Acre

Nesta segunda-feira (27), o Acre deve enfrentar um dia de tempo instável, com chuvas a qualquer hora e possibilidade de pancadas intensas em algumas áreas. A previsão, divulgada pelo portal O Tempo Aqui, indica que o cenário também se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, oeste e noroeste de Mato Grosso, além das planícies da Bolívia e das regiões centro e norte da selva peruana.

No leste e sul do estado — microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira —, o tempo segue instável, com alta umidade e chuvas que podem vir acompanhadas de raios. A probabilidade de chuvas fortes é muito alta. A umidade relativa do ar mínima deve variar entre 75% e 85% à tarde, e a máxima, entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos a calmos, com eventuais rajadas, predominando do sudeste, com variações de sul e sudoeste.

No centro e oeste do estado — microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá —, o tempo também será instável, com elevada umidade e chuvas frequentes, que podem ser intensas e acompanhadas de descargas elétricas. A umidade mínima deve ficar entre 70% e 80% à tarde, e a máxima, entre 90% e 100% no início do dia. Os ventos sopram fracos a calmos, vindos do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Temperaturas previstas:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 21°C e 23°C, e máximas entre 27°C e 29°C;

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 20°C e 22°C, e máximas entre 27°C e 29°C;

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 21°C e 23°C, e máximas entre 27°C e 29°C;

Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 21°C e 23°C, e máximas entre 28°C e 30°C;

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 30°C e 32°C;

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 29°C e 31°C;

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 29°C e 31°C.

