Projeto Esperançar realiza diálogos de sensibilização e cadastro de pessoas que participarão da capacitação para 12 Brigadas Comunitárias na Resex Chico Mendes

Levantamentos mostram quem está na frente na disputa para eleição ou reeleição e onde a corrida promete polarização e segundo turno

As próximas eleições estão marcadas para 4 de outubro de 2026. A pouco menos de um ano do pleito, pesquisas eleitorais já esboçam o mapa da disputa pelos governos estaduais. Há cenários de vitórias aparentemente antecipadas e também de confrontos equilibrados, que devem se arrastar até o segundo turno.

Quem são os nomes favoritos para o governo dos estados brasileiros nas eleições de 2026

Confira abaixo, região por região, quais são os nomes à frente para assumir o comando dos estados brasileiros.

Região Centro-Oeste

Distrito Federal (DF)

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), desponta, até o momento, como a líder nas pesquisas para assumir o posto do governador Ibaneis Rocha (MDB). Segundo levantamento de 4 de setembro do instituto Paraná Pesquisas, Celina aparece como a mais citada entre os brasilienses em cenários espontâneos e estimulados.

Na primeira simulação, a vice-governadora está na frente com 37,2% das intenções de votos. Na sequência, aparece o ex-governador José Roberto Arruda (sem partido), com 16%, seguido pelo presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass (PT), com 9,7%.

No segundo cenário, Celina chega a obter 45,6% das intenções de votos, diferença de mais de 30 pontos percentuais em relação ao senador Izalci Lucas (PL), que aparece em segundo lugar com 12,7%.

Em junho, o Metrópoles mostrou que a vice-governadora já liderava a corridaao Palácio do Buriti.

Goiás (GO)

Pesquisa AtlasIntel divulgada em 26 de setembro aponta que o atual vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), lidera a sucessão do governador e pré-candidato à Presidência em 2026, Ronaldo Caiado (União).

Em três cenários de primeiro turno, Vilela aparece com mais de 42% das intenções de voto.

Na primeira simulação do levantamento, o vice-governador supera — com folga que chega a mais de 25% — nomes como os do senador Wilder Morais (PL), do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), e da deputada federal Adriana Accorsi (PT).

Na segunda, Vilela desponta com 43,1%, enquanto os deputados federais Gustavo Gayer (PL) e Accorsi aparecem em segundo e terceiro lugar, com 25,4% e 21,4%, respectivamente.

Mato Grosso (MT)

Divulgada em 8 de setembro, a pesquisa Real Time Big Data aponta a liderança do senador Wellington Fagundes (PL) na disputa pelo governo de Mato Grosso. Ele aparece à frente nos dois cenários estimulados. Na média dos testes, o parlamentar tem 33,5% das intenções de votos.

Nas simulações, o senador ultrapassa — com vantagem mínima de 18% e máxima de 28% — nomes como os do vice-governador Otaviano Pivetta (Republicanos), do senador Jayme Campos (União) e do ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro (PSD).

Mato Grosso do Sul (MS)

De acordo com o levantamento Real Time Big Data de 10 de setembro, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), tem grande vantagem em relação aos concorrentes.

A pesquisa considerou que Riedel deve disputar o pleito apenas com o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB) e o ex-deputado federal Fábio Trad (PT).

Em uma simulação, Riedel alcança 51% das intenções de votos; seguido por Contar, com 19% e Trad, com 10%.

O governador chega a abrir vantagem de 47% em comparação ao petista, se for considerado uma disputa somente entre os dois candidatos.

Região Sudeste

Espírito Santo

Os nomes do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e do vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), são os mais bem colocados para assumir o cargo de governador do estado nas próximas eleições, como mostra o levantamento Real Time Big Data de 7 de outubro.

A versão estimulada do levantamento realizou três cenário. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

No primeiro, Pazolini tem 27% das intenções e Ferraço conta com 26%. No segundo panorama, o vice-governador aparece com 31% e o prefeito contabiliza 30%.

Em um terceiro cenário, que não considera o nome de Pazolini, o ex-governador Paulo Hartung (PSD) aparece com 33%. Nessa disputa, Ferraço tem 37% das intenções.

Minas Gerais (MG)

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) aparece com uma ampla vantagem nas intenções de voto no primeiro cenário estimulado para o governo de Minas Gerais em 2026. É o que aponta levantamento do Paraná Pesquisas divulgado em 8 de outubro.

Na simulação, Cleitinho atinge 40,6% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), que registra 13,5%; pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD), que acumula 13%; pela prefeita de Contagem Marília Campos (PT), com 10,6%; e pelo vice-governador do estado Mateus Simões (Novo), que tem 5,9%.

No cenário 2, sem Cleitinho, a liderança é assumida por Kalil, com 19,1%. Ele é seguido por Pacheco (17%), Marília Campos (15%), e Simões (12,2%).

No terceiro cenário, também sem Cleitinho e com a inclusão de Aécio Neves (PSDB), o líder do PSDB aparece com 21,4% das intenções. Kalil fica em segundo lugar (17,8%). Na sequência, aparecem Marília Campos (14,7%) e Mateus Simões (11,2%).

Rio de Janeiro (RJ)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), aparece como favorito para uma possível disputa ao governo do estado, segundo levantamento divulgado pela Paraná Pesquisas em 1º de setembro.

No caso da sondagem estimulada, o prefeito do Rio aparece com 54,8% das intenções de voto, seguido pelo ex-deputado Washington Reis (MDB), com 10,6%; e pelo deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil), com 7,8%.

São Paulo (SP)

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem ampla vantagem na liderança da corrida eleitoral ao governo de São Paulo em 2026, aponta sondagem do Paraná Pesquisas de 14 de outubro.

O atual chefe do Palácio dos Bandeirantes aparece na dianteira nos três cenários em que é testado, inclusive contra ministros do governo Lula.

Em uma disputa com o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), que é ministro do Desenvolvimento, Tarcísio tem 48,3% das intenções de voto, enquanto Alckmin tem 27,2%.

Com o nome do ministro do Empreendedorismo Márcio França (PSB) na disputa, o atual governador de SP atinge 52,7% menções, e o ministro, 12,6%.

Contra o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), Tarcísio alcança 50,1% das intenções, enquanto Haddad tem 25,1%.

Região Nordeste

Alagoas (AL)

O ministro dos Transportes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ex-governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), e o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), o JHC, aparecem em empate técnico na disputa para o governo do estado, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nessa quarta-feira (22/10).

Considerando que a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, JHC alcança 46,3% das intenções de voto, ante 42,1% do ministro.

O instituto perguntou em qual dos dois nomes os estrevistados votariam “com certeza”: 33,% escolheram JHC e 29,2%, Renan Filho.

Bahia (BA)

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, é apontado como líder da corrida pelo governo da Bahia, segundo pesquisa Real Time Big Data de 22 de setembro.

Enquanto ACM aparece com 40%, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) tem 36% das intenções de votos. Os dois estão empatados tecnicamente na margem de erro, que é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

O mesmo embate foi visto em 2022, quando Jerônimo venceu o pleito no segundo turno com 52,5% dos votos, enquanto o vice-presidente do União teve 47,4%.

Ceará (CE)

A pesquisa Real Time Big Data de 29 de setembro mostra que o governador Elmano de Freitas (PT) lidera as intenções de voto e pode se reeleger nas eleições de 2026.

Em um dos cenários, Elmano lidera com 41% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), que tem 27%. Logo atrás aparece o senador Eduardo Girão (Novo), com 16%.

Em outra simulação, Elmano registra 38%, enquanto o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) aparece com 37%. Já Girão soma 14% das intenções de voto.

Maranhão (MA)

Pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada em 1º de outubro, aponta o prefeito de São Luís, Eduardo Braide (PSD), na liderança da corrida pelo governo do Maranhão em três cenários.

Em um deles, Braide aparece à frente com 36% das intenções de voto, seguido por Orleans Brandão, sobrinho do governador Carlos Brandão (PSB), com 22%; e Lahesio Bonfim (Novo), ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, que tem 18%. O vice-governador Felipe Camarão (PT) registra 7%.

Outros 8% dos entrevistados disseram que votariam em branco ou nulo, enquanto 9% não souberam responder.

Paraíba (PB)

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (sem partido), lidera as intenções de voto para assumir o governo da Paraíba, como indica a pesquisa Real Time Big Data divulgada em 25 de setembro.

Lucena lidera os dois cenários testados, com 34% e 29%, enquanto os adversários — o vice-governador do estado Lucas Ribeiro (PP) e o senador Efraim Filho (União) — enfrentam disputa acirrada pelo segundo lugar.

Em um dos cenários, Ribeiro tem 17% das intenções de voto e Efraim tem 15%. Com a margem de erro de três pontos percentuais, os dois estão empatados tecnicamente.

Pernambuco (PE)

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), tem grande chance de chegar ao governo de Pernambuco em 2026 ainda no primeiro turno das eleições.

Levantamento Real Time Big Data de 23 de setembro aponta que ele tem 59% das intenções de voto. A atual governadora, Raquel Lyra (PSD), aparece em segundo lugar, com 24%. Outros três candidatos tem média de 3,5% das intenções.

Na simulação em que a disputa esteja somente entre Campos e Lyra, o prefeito chega a 63% dos votos, enquanto a governadora atinge 27%.

Piauí (PI)

Pesquisa do instituto Real Time Big Data de 30 de setembro mostra que o atual chefe do Executivo estadual, Rafael Fonteles (PT), lidera os cenários e deve conquistar a reeleição em primeiro turno com número expressivo de votos.

Considerando que Fonteles disputaria o pleito com o senador Ciro Nogueira (PP), o governador teria 63% das intenções de voto, contra 28% do oponente.

Em um segundo cenário, de embate com a ex-vice-governadora Margarete Coelho (PP), Fonteles sai na frente com 66%, contra 16% de Margarete,.

Rio Grande do Norte (RN)

O prefeito de Mossoró (RN), Allyson Bezerra (União), e o senador Rogério Marinho (PL-RN) enfrentam empate técnico para o governo do Rio Grande do Norte.

De acordo com pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada em 26 de setembro, o prefeito tem 35% das intenções de votos, contra 29% do senador.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Sergipe (SE)

O atual governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), aparece à frente em todos os cenários testados para as eleições de 2026, segundo levantamento Real Time Big Data de 15 de setembro.

Em diversos cenários testados, Mitidieri aparece com uma média de 47% das intenções de votos, à frente de candidatos como o prefeito de Itabaiana (SE), Valmir de Francisquinho (PL), e o deputado federal Thiago de Joaldo (PP).

Região Sul

Paraná (PR)

O senador Sergio Moro (União) tem a maior parcela das intenções de voto (41%) para governar no Palácio do Iguaçu, no Paraná. É o que mostra a pesquisa Real Time Big Data divulgada em 5 de setembro.

O parlamentar superaria os seguintes concorrentes: o deputado estadual Requião Filho (PDT), com 19% das menções; o secretário das Cidades do estado Guto Silva (PSD), com 10%; o deputado federal Paulo Martins (Novo): com 9%; e o ex-deputado federal Enio Verri (PT), com 6%.

Os que votariam em branco ou nulo são 9% e os indecisos somam 6%.

Rio Grande do Sul (RS)

A ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) tem 21% das intenções de voto para governar o Rio Grande do Sul. Empatado tecnicamente com ela, está o deputado federal Zucco (PL), líder da oposição na Câmara, com 20%.

Os números foram apurados pela pesquisa Genial Quaest de 22 de agosto.

Os demais concorrentes alcançam os seguintes números: o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edegar Pretto (PT): 11%; o vice-governador Gabriel Souza (MDB): 5%; e o deputado estadual Felipe Comozzato (Novo): 4%.

Santa Catarina (SC)

Levantamento da Neokemp Pesquisas divulgado em 25 de setembro revela que o atual chefe do Executivo de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), aparece como favorito, com 46% das intenções de voto.

O governador é seguido pelo prefeito de Chapecó João Rodrigues (PSD), com 22,9%; e pelo ex-deputado e presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima (PT), com 15%.

Região Norte

Acre (AC)

Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado em 25 de setembro,o senador Alan Rick (União), até o momento, é o nome mais provável para conquistar o posto de chefe do Executivo acreano em 2026.

O parlamentar sairia vitorioso em todos os cenários, com folga em relação aos concorrentes.

Na primeira simulação, Rick lidera com 44,5% dos votos, seguido por Tião Bocalom (PL), com 24,1%; Mailza (Progressistas), com 17,6%; e Dr. Thor Dantas (PSB), com 3,5%.

Em um segundo cenário, a vantagem do senador em relação aos concorrentes seria ainda maior. O parlamentar aparece em primeiro lugar, com 55,4%, na disputa entre os candidatos citado, exceto Bocalom.

Amapá (AP)

O atual prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), aparece como o líder na disputa pelo governo do estado, de acordo com a sondagem Real Time Big Data de 14 de outubro.

Em uma eventual disputa com o atual governador, Clécio Luís (Solidariedade), Furlan dispara com 65% das intenções de voto, contra 27% de Clécio. Os indecisos ou que pretendem votar nulo ou em branco somam 8%. Este é o único cenário utilizado pela pesquisa.

De acordo com o levantamento, a chance do prefeito subir ao posto de governador é alta.

Amazonas (AM)

Na pesquisa divulgada nessa segunda-feira (20/10) pelo Instituto Direto ao Ponto Pesquisas, o senador Omar Aziz (PSD) aparece como o líder do pleito de 2026 para o governo do Amazonas.

De acordo com o levantamento, ele tem 42% das intenções de voto ante 28% da candidata Professora Maria do Carmo (PL). O vice-governador Tadeu de Souza (Avante) aparece com 7%.

Em outros dois cenários, Aziz mantem a liderança, com 41% e 40% das menções.

Pará (PA)

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan (MDB), lidera a disputa ao governo com 35,2% das intenções de voto, de acordo com o primeiro cenário testado pela pesquisa AtlasIntel de 8 de setembro. Ela é pré-candidata a governadora, com apoio de Helder Barbalho (MDB).

Segundo a pesquisa, 27% disseram que votariam no prefeito de Ananindeua (PA), Dr. Daniel Santos (PSB) para governador; 14,2% preferem o ex-senador Paulo Rocha (PT); e 11,9% votariam no deputado federal Éder Mauro (PL).

Em outros dois cenários, a vice-governadora lidera com 42,3% e 35,6%. Em um provável segundo turno entre Ghassan e Dr. Daniel, ela venceria com 53,6% dos votos.

Rondônia (RO)

De acordo com pesquisa Real Time Big Data de 17 de outubro, o deputado federal Dr. Fernando Máximo (União Brasil), o senador Marcos Rogério (PL) e o ex-governador Ivo Cassol (PP) aparecem em empate técnico em quatro cenários que simulam uma eventual disputa ao governo de Rondônia.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Em dois cenários, Cassol aparece como o nome mais escolhido, com índices de 25% e 20%. Nas outras duas simulações, Rogério lidera com 23%, e Máximo, com 25%.

No único cenário em que os três nomes são postos juntos, Cassol lidera com 20%, seguido por Rogério, com 18%, e Máximo com 16%. O prefeito de Cacoal Adaíton Fúria (PSD) aparece em quarto lugar, com 15%.

Roraima (RR)

Levantamento do instituto Real Time Big Data de 15 de outubro mostra que o prefeito da capital de Roraima, Boa Vista, Arthur Henrique (MDB), e a ex-prefeita da cidade, Teresa Surita (MDB), despontam como líderes na disputa pelo governo do estado em 2026.

Foram simulados quatro cenários. Em nenhum deles, os nomes do prefeito e da ex-prefeita, que são do mesmo partido, são testados juntos.

No primeiro, Surita alcança 36% das intenções de votos, 13 pontos acima do segundo lugar, ocupado pelo vice-governador Edilson Damião (Republicanos). No segundo cenário, Henrique lidera com 31%, seis pontos na frente de Damião.

Em uma disputa somente entre Henrique e Damião, o prefeito de Boa Vista tem 36% das intenções de voto ante 29% do adversário.

Tocantins (TO)

Os líderes na disputa para ocupar o cargo de governador do Tocantins em 2026 são os senadores Professora Dorinha (União) e Eduardo Gomes (PL). É o que mostra o levantamento Real Time Big Data de 16 de outubro.

Em um dos cenários estimulados, os parlamentares empatam com 29%. Na sequência, aparecem o governador em exercício Laurez Moreira (PSD), com 20%, e o ex-senador Ataídes de Oliveira (Novo), com 7%. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na outra simulação, que não inclui o nome de Gomes, Dorinha lidera com 40%, à frente de Moreira, que alcança 24% das intenções.

