Taxa de mortalidade por Covid-19 no Acre é a terceira menor da região Norte

A taxa de mortalidade por Covid-19 no Acre é, atualmente, de 183 óbitos para cada 100 mil habitantes, segundo o painel Coronavírus Brasil, do governo federal. O número é o terceiro menor da região Norte, na frente apenas do Pará (162,1) e Tocantins (172,9).

Possuem taxas maiores que o Acre no ranque regional o Amazonas (309,6), Rondônia (308,8), Roraima (259,3) e Amapá (191).

Nacionalmente, os acreanos ocupam a 17ª posição na tabela, perdendo, além do Pará e Tocantins, para Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí e Alagoas.

O vizinho Amazonas lidera o ranque brasileiro, seguido de Rondônia. No Acre, o número de óbitos chegou nesta segunda-feira (17) a 1.620.