Presidente da Aleac recebe aprovados no cadastro de reserva da Polícia Civil

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, recebeu nesta manhã de terça-feira, 18, representantes dos aprovados no último concurso da Polícia Civil que estão acampados na entrada da sede do parlamento estadual como forma de pressionar o governo do estado para que seja feita a convocação.

A ocupação dos aprovados foi pacífica e teve a permissão do presidente da Casa Legislativa. “Agradeço ao presidente. Estamos aqui com dois representantes do cadastro de reserva e viemos pedir o apoio do presidente para nos ajudar. Estamos muito gratos pela receptividade do deputado Nicolau”, afirma o deputado Nenem Almeida (sem partido).

Os representantes dos aprovados no cadastro de reserva, Micheli Costa, aprovada para o cargo de delegada, e Girlei Lemos aprovado para o cargo de perito, reiteraram que esperam que o governador Gladson Cameli convoque os aprovados. A intenção é fazer a academia de polícia este ano, o que não causa impacto na folha de pagamento do estado. Só após a conclusão do curso de formação é que o governador faria a nomeação dos novos policiais, delegados, peritos e escrivães.

Nicolau garantiu que vai fazer a mediação entre os concursados e o governador Gladson Cameli. “Não existe ferramenta melhor que o diálogo para resolver qualquer impasse. Vamos intermediar uma conversa com o governador que tenho a certeza que tem todo o interesse em resolver essa situação. O que é preciso é analisar a realidade financeira atual do governo, que vai determinar se é possível ou não fazer as nomeações ”, afirma.