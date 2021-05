Jovem é preso na BR-364 viajando com 8 kg de maconha dois dias após aniversário de 20 anos

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fez o flagrante do crime, o ônibus saiu de Cuiabá e tinha como destino a cidade de Porto Velho.

Em fiscalização no Km 1 do posto da polícia, em Vilhena, os agentes interceptaram a droga na bagagem do rapaz. Ao todo, eram 8,225 quilos de maconha.