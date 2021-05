Prefeitura de Rio Branco abre seletivo com quase 300 vagas e salários de até R$ 2.600

Assessoria

A Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb) divulgou nesta terça-feira (18), no Diário Oficial do Estado (DOE), a abertura de um processo seletivo com vagas para cargos temporários de nível médio e fundamental incompleto.

Os candidatos irão integrar por prazo determinado o quadro de empregados temporários e cadastro de reserva da Emurb.

O prazo de validade é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

As inscrições serão gratuitas e feitas somente via internet, por meio do endereço eletrônico www.processoseletivoemurb.riobranco.ac.gov.br no período de 00h01min do dia 18 de maio 2021 até 23h59 do dia 21 de maio de 2021.

O seletivo é composto por apenas uma etapa: habilitação documental e análise curricular que será constituída da análise das informações apresentadas no currículo e contemplará a pontuação de 100 (cem) pontos para a experiência profissional específica no cargo pretendido.

São mais de 280 vagas para contratação imediata e cadastro de reserva, com salário base que vai de R4 1.100,52 até R$ 2.667,82.

As oportunidades são para apontador, auxiliar de mecânico, borracheiro, carpinteiro, eletricista, encanador, motorista, operador de caminhão e escavadeira, pedreiro, pintor, soldador, topógrafo, lavador, encarregado, ferreiro, motoboy e auxiliar de abastecimento.

No momento da inscrição online, o candidato deverá anexar a documentação a seguir especificada e legível:

a) Documento de Identificação (1 cópia), formato PDF;

b) CPF (1 cópia), formato PDF;

c) Currículo (1 cópia), formato PDF;

Mais informações no Diário Oficial do Acre, a partir da página 216.