Startups acreanas se destacam no Pavilhão Brasil durante o Web Summit Lisboa

Com apoio do Sebrae Nacional, 400 negócios inovadores brasileiros participam do evento

De 11 a 14 de novembro, em Portugal, aconteceu o Web Summit Lisboa, um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo do mundo e a maior conferência de tecnologia da Europa. Nesta edição, com apoio do Sebrae Nacional, o Brasil liderou o quadro de delegações participantes com uma comitiva de 400 negócios inovadores, nas quais oito são startups acreanas, que anunciam o potencial local, combinando ciência, tecnologia e investimentos em soluções que valorizam o bioma amazônico.

Nesta edição do Web Summit, o Pavilhão Brasil, espaço dedicado a valorização de startups, empresas, iniciativas e tecnologias do país, aumentou de tamanho para alocar e proporcionar maior visibilidade ao mercado em desenvolvimento. Servindo de vitrine e viabilizando a internacionalização de startups nacionais, a expansão reflete o crescimento e a importância do ecossistema brasileiro no cenário global.

A startup WoodChat têm se destacado durante a exposição no evento, apresentando uma tecnologia que permite identificar espécies de madeira em toras, por meio da câmera do celular, via WhatsApp. Participando do programa de Aceleração do Sebrae, empresa vem expandindo suas operações internacionalmente, e a CEO Fernanda Onofre ressalta: “Essa visibilidade só foi possível graças ao Sebrae, que abriu portas para a inovação da WoodChat no mercado global”.

Para o diretor técnico do Sebrae no Acre, Kleber Campos, a participação ativa das startups acreanas no Web Summit Lisboa é uma prova do potencial inovador e da capacidade dos empreendedores acreanos em se destacar no cenário global.

“Este evento, que é um dos maiores e mais importantes encontros de tecnologia e inovação do mundo, oferece uma oportunidade única para que nossas startups mostrem ao mundo a criatividade, a resiliência e as soluções inovadoras que estão desenvolvendo no Acre. Estamos orgulhosos de ver nossas empresas locais ganhando visibilidade internacional e estabelecendo conexões valiosas que podem impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico e tecnológico da nossa região,” afirma o diretor.

Entre os negócios inovadores da comitiva acreana, está a startup “Encantos da Floresta”, participante do 1º Inova Amazônia e que atua com foco em ativos como copaíba, andiroba, óleo de sucupira e o “sangue de dragão”, seiva que estimula a produção de colágeno e têm aplicações em medicina e cosméticos. Para o CEO Rafael Diniz, investir na bioeconomia garante a qualidade dos produtos e valoriza o conhecimento tradicional dos povos originários e ribeirinhos, e pontua: “Um hectare de floresta nativa pode gerar mais renda que a criação de gado ou cultivo de soja”.

O Web Summit Lisboa veio acompanhado da apresentação de resultados animadores sobre iniciativas de apoio a startups promovidas pelo Sebrae, destacando o aumento expressivo de negócios inovadores no Nordeste e Norte.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários