Sobrinho é absolvido por matar o tio que tentou estuprar sua filha

Com Atual

Almir Machado Andrade, denunciado pela morte do tio, Átila dos Santos Andrade, foi absolvido na terça-feira (4) em julgamento realizado no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, em Manaus.

Os jurados acataram a tese da defesa – entre elas a de que o crime foi praticado por motivo de relevante valor moral – e também o pedido formulado pelo representante do próprio Ministério Público do Amazonas, reiterado pelo assistente de acusação, que sustentaram a inexigibilidade de conduta diversa (causa geral de exclusão de culpabilidade), em favor do réu.

De acordo com o inquérito policial que serviu de base para a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 12h30, dentro de uma residência no bairro Petrópolis, em Manaus, após Almir Machado descobrir uma tentativa de estupro praticada contra sua filha de 4 anos por Átila dos Santos Andrade.

O inquérito aponta também que tio e a família do sobrinho moravam em residências no mesmo terreno, que Átila seria usuário de drogas e que isso também foi o motivo da discussão que resultou na morte.

Segundo relato da esposa de Almir, Átila chegou à porta da sua casa, sentou-se e a menina foi ao encontro do tio. Enquanto a mãe foi para o quarto a fim de colocar a filha mais nova para dormir, Átila tentou abusar da criança. A situação foi flagrada pela mãe ao retornar do quarto. Informado sobre o ocorrido, Almir foi tirar satisfação com o tio e teve início a discussão que terminou com a morte de Átila a facadas. Almir Machado Andrade respondia ao processo em liberdade e compareceu ao julgamento de terça-feira.

