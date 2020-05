“Infelizmente encontramos pessoas infectadas, com resultado positivo, vindo para as ruas, isso é um dos maiores problemas que estamos encontrando em Cruzeiro do Sul”

Ascom

Durante a Operação Pandemia, que teve inicio no dia 13 de maio, pelo menos 07 pessoas com Covid-19 já foram flagradas circulando nas ruas de Cruzeiro do Sul até esta segunda-feira (18).

Das pessoas abordadas, foi constatado que três delas estavam saindo do hospital do Juruá com destino as suas residências. As abordagens estão acontecendo em diversos pontos da cidade.

A Operação conta com a integração da PM, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Ministério Público do Acre, Secretaria de Saúde Municipal e Estadual, Vigilância Sanitária, Fiscalização de Tributos Municipal, e Secretaria de Trânsito.

Segundo o Capitão da Polícia Militar, Alderlei Almeida, que coordena a operação, há dois meses a PM vem atuando com fiscalizações pela cidade, desde a publicação do decreto estadual e medidas provisória municipal, sendo agora intensificada com a união de outros órgãos.

“O resultado tem sido muito positivo, relativo a redução do número de pessoas na rua. O objetivo é fazer com que as pessoas que não tem nada de importante para fazer que fiquem em casa, verificar se está havendo a utilização das máscaras em público, conforme os decreto governamental e a medida provisória municipal. Infelizmente encontramos pessoas infectadas, com resultado positivo, vindo para as ruas, isso é um do maiores problemas que estamos encontrando”, contou.

O capitão orienta que as pessoas que estão infectadas, que precisam procurar atendimento médico, devem entrar em contato prévio com a Secretaria de Saúde em busca de orientações.

“Para essas pessoas infectadas que estão indo para as ruas a sansão é maior. Estamos fazendo um termo de compromisso com a Polícia Civil, realizadas filmagens para encaminhar para o Ministério Público, confeccionamos o Boletim de Ocorrência e notificação pela Vigilância Sanitária, então isso não vai sair barato”, enfatizou.

Comentários