Sérgio Lopes e Professor Soares falam de projetos de governos para Epitaciolândia

O candidato pelo PSDB no município de Epitaciolândia, o delegado Sérgio Lopes e seu vice, o professor Soares do PROS, juntamente com o partido Podemos, formaram a coligação “Reconstruindo Epitaciolândia”, para concorrer à prefeitura neste pleito de 2020.

O jornal oaltoacre.com realizou uma entrevista com Sérgio Lopes e Professor Soares, onde puderam apresentar um pouco das propostas nas mais diversas áreas, colocando destaque para a educação, saúde, esporte, zona rural e valorização dos servidores.

A segurança também foi pauta durante a entrevista, onde o delegado disse que estará junto com o governo do Acre, através da Secretaria de Segurança Pública e Polícia Militar, buscando apoio para dar tranquilidade aos moradores de Epitaciolândia.

Investimentos da infraestrutura da cidade como trafegabilidade nos bairros com iluminação pública de qualidade, estarão inseridos no projeto de governo que também, o investimento na pasta social pensando no futuro dos jovens.

O entrevistador Marcus José, realizou um bate-papo descontraído papo com os candidatos, onde os leitores e espectadores poderão tirar suas conclusões sobre os projetos a serem aplicados no município, caso sejam eleitos para o quadriênio 2021/2024.

