Uma morte foi registrada na cidade de Xapuri na tarde deste domingo, dia 8, em uma invasão localizada no Bairro Cerâmica. Um homem ainda não identificado, mas, com histórico de ser perigoso e que estaria apenas há três meses no município após sair da penitenciária estadual.

Segundo foi apurado até o momento, o homicida estaria na companhia de um menor de 16 anos e Francisco Antonio López Ribeiro, ingerindo bebida alcoólica. Em dado momento, uma confusão aconteceu entre ambos e foi quando o suspeito sacou de uma arma branca (faca).

O menor foi atingido em um de seus braços e conseguir escapar da morte, mas, Francisco não teve a mesma sorte, sendo ferido por diversas vezes pelo corpo e caiu no local sangrando bastante. Foi quando o suspeito fugiu pelo mato, tomando rumo ignorado.

Os socorristas do SAMU foram acionados, mas, nada puderam fazer, atestando apenas o óbito de Francisco para em seguida levar o menor para ser atendido no hospital Epaminondas Jácome, ficando em observação e podendo ser liberado em seguida.

Homens da Polícia Militar e Civil do Município foram acionados na tentativa de localizar e prender o homicida nas próximas horas. O corpo da vítima seria levado para o IML da Capital.

