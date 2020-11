Durante a tarde deste sábado (07), o candidato pela coligação “Renova Epitaciolândia”, Everton Soares (PSL), junto com sua família e seus apoiadores, promoveram até o momento, a maior carreata da cidade.

Percorrendo as principais ruas e bairros da cidade, a carreata teve uma duração de aproximadamente 1 hora e 10 minutos, com pouco mais de 400 veículos.

“O 17 fez história em Epitaciolândia… Nós nos juntamos e realizamos a maior carreata da história da nossa cidade. Foi lindo ver tanta gente unida por um propósito: fazer Epitaciolândia avançar e renovar. Agradeço muito a todos que compareceram e declararam o seu apoio à nossa campanha. É com a Graça de Deus e com o voto de cada um, juntos iremos evoluir Epitaciolândia. Eu amo vocês”, disse Everton Soares.

Nesta última semana de campanha, Everton e sua equipe estarão no mesmo pique de quando iniciaram em agosto passado, realizando visitas e reuniões com o povo epitaciolandense na esperança de renovar com um novo projeto.

