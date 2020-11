Após oito horas de buscas em diversos locais da cidade de Xapuri, as quais se iniciaram na tarde deste domingo, dia 08, a Polícia Civil de Xapuri, através da Equipe de Investigação chefiada pelo inspetor Eurico Marques Feitosa, comandada pelo Delegado de Polícia, Dr. Bruno Coelho, prenderam em flagrante delito o suspeito de ter cometido um homicídio e uma tentativa de homicídio, ambos atingidos por arma branca, tipo faca.

O criminoso foi preso por uma equipe da polícia civil quando estava saindo da cidade de Xapuri com destino à capital Rio Branco em um veículo UBER fretado pela esposa do assassino, que venho tentar resgatá-lo.

O serviço de investigação trabalha com o objetivo de desvendar a motivação do crime, haja vista que, segundo informações preliminares, as vítimas não tinham envolvimento com o crime organizado, nenhuma delas tinham passagem pela Polícia, sendo pessoas trabalhadoras.

No outro lado, o suspeito de ter cometido tal crime bárbaro pertencia uma determinada organização criminosa e tinha chegado na cidade de Xapuri há 04 dias e estava residindo no mesmo bairro onde as vítimas moravam, bairro da Cerâmica, local onde o ocorreu o crime.

Após a prisão do criminoso, o mesmo juntamente com sua esposa, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, onde o Delegado Bruno Coelho iniciou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

