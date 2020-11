Candidato Everton Soares fala de plano de governo durante entrevista

Everton Soares, de 36 anos, formado em administração de empresa com especialização em comércio exterior, falou dos seus planos caso seja eleito neste domingo, dia 15. Assuntos direcionados ao bem-estar da população como a saúde, é um dos principais temas onde quer instalar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que atenda epitaciolandenses das 07h00 à meia-noite.

Investimentos nos bairros; nas ruas, construções de espaços para lazer e postos de saúde, além de uma grande infraestrutura. O homem do campo é pauta prioritária, onde irão ter apoio para suas produções e no escoamento, podendo gerar renda e abastecer o comércio local.

O esporte e ação social estarão com um olhar diferenciado, tendo como alvo, as crianças e os jovens. “Eu vi famílias em situações caóticas em minha cidade durante nossas visitas nos bairros. Isso não pode e nem acontecer e por isso a pasta social estará ao lado desses que precisam de um olhar mais atencioso”, comentou Everton antes da entrevista.

Everton lembrou do esforço dos moradores em lutar pela emancipação de Epitaciolândia. Do saudoso governador Edmundo Pinto quando desceu de helicóptero próximo a ponte José Augusto para apoiar a criação do novo município para o Acre.

Esses e demais assuntos foram gravados durante o bate-papo com o apresentador Marcus José.

