Semáforos voltam a apresentar falhas dias após manutenção na fronteira

Problemas técnicos reacendem críticas à atuação do Detran-AC e geram transtornos no trânsito local

Vídeos reportagens: Marcus José

Poucos dias após passarem por manutenção, os semáforos localizados na região de fronteira do Acre voltaram a apresentar falhas, causando transtornos a motoristas e pedestres. O problema, que havia sido solucionado recentemente por uma equipe técnica do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC) deslocada da capital, retornou na última sexta-feira (24).

A reincidência do defeito gerou críticas à gestão do órgão, um dos que mais arrecadam no estado. Segundo moradores, o mau funcionamento dos equipamentos tem comprometido a segurança e fluidez do tráfego, e a demora na resolução de falhas simples, como a substituição de fusíveis, demonstra falta de planejamento e de compromisso com a população.

O Detran-AC ainda não se manifestou oficialmente sobre o novo problema, que reacende o debate sobre a qualidade da manutenção e o investimento na infraestrutura de sinalização viária no interior.

VEJA VÍDEO DESTE DOMINGO, DIA 26

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

VEJA VÍDEO DE SEXTA-FEIRA, DIA 24

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Relacionado

Comentários