Semáforos voltam a apresentar falhas dias após manutenção na fronteira
Problemas técnicos reacendem críticas à atuação do Detran-AC e geram transtornos no trânsito local
Vídeos reportagens: Marcus José
Poucos dias após passarem por manutenção, os semáforos localizados na região de fronteira do Acre voltaram a apresentar falhas, causando transtornos a motoristas e pedestres. O problema, que havia sido solucionado recentemente por uma equipe técnica do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC) deslocada da capital, retornou na última sexta-feira (24).
A reincidência do defeito gerou críticas à gestão do órgão, um dos que mais arrecadam no estado. Segundo moradores, o mau funcionamento dos equipamentos tem comprometido a segurança e fluidez do tráfego, e a demora na resolução de falhas simples, como a substituição de fusíveis, demonstra falta de planejamento e de compromisso com a população.
O Detran-AC ainda não se manifestou oficialmente sobre o novo problema, que reacende o debate sobre a qualidade da manutenção e o investimento na infraestrutura de sinalização viária no interior.
VEJA VÍDEO DESTE DOMINGO, DIA 26
VEJA VÍDEO DE SEXTA-FEIRA, DIA 24
Homem mata a esposa a facadas e tira a própria vida em Porto Acre
Crime ocorreu durante discussão na madrugada deste domingo; filhos do casal, de 8 meses e 3 anos, estavam na casa
Uma tragédia familiar chocou os moradores de Porto Acre na madrugada deste domingo (26). A jovem Cibelly Rodrigues Silva, de 18 anos, foi morta a facadas dentro de casa, na Rua 1° de Maio, no loteamento Jardim, Vila do Incra. O autor do crime foi o marido, identificado como Francisco Jeremias Silva, de 39 anos, que, após o assassinato, cometeu suicídio.
De acordo com informações da Polícia Militar, o casal bebia em casa quando começou uma discussão. Em meio ao desentendimento, Francisco golpeou Cibelly com uma faca pelo menos três vezes, atingindo o peito direito e o abdômen.
Após o crime, o homem foi até a residência do irmão, que possui deficiência, e se enforcou usando uma corda amarrada à estrutura do telhado. O irmão, ao perceber a cena, pediu ajuda e acionou o SAMU e a Polícia Militar.
Quando a equipe médica chegou, Cibelly já estava sem vida, caída ao lado dos dois filhos pequenos, de 8 meses e 3 anos, que choravam ao lado do corpo da mãe.
As áreas foram isoladas para o trabalho da Perícia Criminal, e os corpos do casal foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco.
O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio e será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Porto Acre.
Justiça autoriza operação da Polícia Civil em maternidade após caso de bebê declarado morto
Mandado de busca e apreensão inclui prontuários médicos, lista de servidores de plantão e imagens de câmeras de segurança
A Vara de Plantão da Comarca de Rio Branco autorizou, neste domingo (26), uma operação de busca e apreensão na Maternidade Bárbara Heliodora, após a grande repercussão do caso do recém-nascido José Pedro, declarado morto na sexta-feira (24) e que apresentou sinais de vida durante o próprio sepultamento, no sábado (25), no Cemitério Morada da Paz, localizado na região do Calafate, em Rio Branco.
O bebê, nascido prematuro de cinco meses, havia tido o óbito confirmado pela equipe médica da unidade, mas surpreendeu familiares ao chorar minutos antes de ser enterrado, o que levou o caso a ser tratado como suspeita de erro médico ou negligência.
A Polícia Civil do Acre instaurou um inquérito para apurar os fatos, sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Na manhã deste domingo, agentes estiveram na maternidade recolhendo documentos, registros e equipamentos que possam contribuir com a investigação.
A Justiça autorizou que os investigadores tenham acesso ao prontuário médico da criança e da mãe, Sabrina Souza, além da relação completa de servidores que estavam de plantão no período do nascimento. As imagens das câmeras de segurança também foram requisitadas e deverão ser anexadas ao processo.
As informações são do ac24horas.com.
Homem invade casa e ataca família a golpes de terçado em Rio Branco
Vítima sofreu fratura exposta ao tentar defender a mãe; agressor, monitorado por tornozeleira eletrônica, fugiu após a confusão
Jucirley Nascimento Gomes, de 38 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (25), após ter a casa invadida e ser atacado a golpes de terçado dentro da própria residência, localizada na Rua Triângulo, bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco (AC).
De acordo com uma vizinha, o agressor, identificado apenas como “Buchecha”, é conhecido por intimidar moradores da região e cumpre medida judicial com uso de tornozeleira eletrônica. Armado com um terçado, ele teria invadido o imóvel com a intenção de matar a mãe de Jucirley, com quem mantém uma rixa antiga.
Durante o ataque, os filhos da mulher — entre eles Jucirley — reagiram para defender a mãe, e uma luta corporal teve início. Na confusão, Jucirley foi atingido no cotovelo esquerdo, sofrendo fratura exposta, além de uma luxação no ombro direito. A mãe e os irmãos dele ficaram com escoriações leves, enquanto o agressor também se feriu, mas conseguiu fugir.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e levou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.
A Polícia Militar não foi acionada durante a ocorrência, e a Polícia Civil ainda não iniciou as investigações sobre o caso.
